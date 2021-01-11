35-летняя звезда "Сплетницы" Джессика Зор родила первенца

Исполнительница роли Ванессы Абрамс в "Сплетнице", актриса Джессика Зор впервые стала мамой.

Американская актриса Джессика Зор, сыгравшая Ванессу Абрамс в популярном сериале “Сплетница“, поделилась с поклонниками радостной новостью. 35-летняя знаменитость впервые стала мамой. Отцом ребенка является бойфренд актрисы, канадский хоккеист Брэд Ричардсон.

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На своей странице в Инстаграм Джессика рассекретила пол, имя первенца и точную дату рождения. 11 января актриса родила девочку, которая получила имя Боуи Элла. Также Зор опубликовала трогательное черно-белое фото, где изображены маленькие ручки ее дочери.

Добавили немного сладости нашей семье и несколько новых направлений нашего путешествия 11.01.21 Боуи Элла Ричардсон. Это путешествие было одним из самых прекрасных событий в моей жизни. Создание человека, абсолютно совершенного в наших глазах, вложило в мое сердце чувство, о существовании которого я даже не подозревала, это невозможно передать словами. Она действительно что-то особенное“, - подписала снимок новоиспеченная мама.

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