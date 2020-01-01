Участник 10 сезона "Холостяка" Макс Михайлюк трогательно поздравил любимую с днем рождения.

Главный герой романтического реалити-проекта “Холостяк“, пилот Макс Михайлюк порадовал подписчиков редкими фотографиями со своей возлюбленной Дашей Хлыстун.

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Поводом для обнародования совместных кадров стал день рождения девушки. На своей странице в Инстаграм Макс разместил два селфи, где он и именинница нежно обнимаются и целуются на фоне новогодней елки. Публикацию мужчина дополнил трогательным обращением к любимой.

“Звезды сияют везде, куда бы ты ни пошла. С Днем Рождения, моя ❤️“, - подписал фото Михайлюк.

"Холостяк" Макс Михайлюк показал редкие фото со своей девушкой instagram.com/flymax305

"Холостяк" Макс Михайлюк показал редкие фото со своей девушкой instagram.com/flymax305

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