Церемонию награждения "Грэмми 2021" перенесли из-за вспышки COVID-19 в Лос-Анджелесе.

Престижную награду "Грэмми 2021" не смогут вручить в январе: В чем причина Getty Images

63-я церемония вручения престижной музыкальной премии “Грэмми 2021“ не сможет состоятся 31 января из-за вспышки COVID-19 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице премии в Facebook.

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В публикации отмечается, что трансляцию “Грэмми 2021“ перенесли на другую дату. Если ситуация с короновирусом в США стабилизируется, что шоу состоится в воскресенье 14 марта.

“После вдумчивых бесед с экспертами в области здравоохранения, нашим ведущим и артистами, которые должны были появиться на церемонии, мы переносим трансляцию 63-й #GRAMMY на воскресенье, 14 марта 2021 года. Ухудшающаяся ситуация с COVID в Лос-Анджелесе, больничные службы перегружены, отделения интенсивной терапии работают на пределе и новые указания со стороны правительства штата и местных властей - все это привело нас к выводу, что отложить наше шоу было правильным решением. Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов нашего музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием шоу“, - говорится в сообщении.

“After thoughtful conversations with health experts, our host and artists scheduled to appear, we are rescheduling the... Опубліковано Recording Academy / GRAMMYs Вівторок, 5 січня 2021 р.

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