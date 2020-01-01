"Держим кулачки!": Джамала сообщила о номинации на "Грэмми 2021"

В одну из номинаций "Грэмми 2021" попал альбом саундтреков к фильму “Евровидение: История Огненной саги“, в записи которого принимала участие Джамала.

Украинская певица Джамала, которая в 2016 году стала победительницей “Евровидения“, поделилась с подписчиками радостной новостью. Альбом, в записи которого принимала участие артистка, попал в список номинантов на престижную музыкальную премию “Грэмми 2021“.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя Джамала вспомнила о том, как она и другие звезды песенного конкурса создавали саундтреки к музыкальной комедии “Евровидение: История Огненной саги“. Именно сборник хитов из этой картины номинирован на “Грэмми 2021“.

“Альбом саундтреків до фільму EUROVISION SONG CONTEST: THE STORY OF FIRE SAGA, в якому я заспівала, номінований на премію “Греммі“. Мій голос звучить не тільки у відео-уривку, який ви бачите, але і лідирує у всіх приспівах і ще в одному сольному шматку! Всі мої інтерпретації затверджувалися музичними продюсерами Netflix через відеозв'язок з Лос-Анджелесом! Знали б ви, яку колосальну роботу було проведено зі створення попурі, щаслива, що брала активну участь у цьому. Тримаємо кулачки! Дуже щаслива за всю команду!“, - поделилась эмоциями Джамала.

Отметим, что кроме Джамалы, в фильме снялись такие участники “Евровидения“, как Кончита Вурст, Александр Рыбак, Нетта Барзилай, Лорин, Салвадор Собрал, Элина Нечаева, Джон Лундвик, Анна Одобеску, Билал Ассани и Джесси Матадор. Премьера картины состоялась летом 2020 года на Netflix.

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