"Горячая блондинка": MARUV в новом образе засветила фигуру в купальнике
Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) продолжает радовать подписчиков откровенными кадрами из различных фотосессий. Так, на днях знаменитость похвасталась фигурой в купальнике.
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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала подборку снимков, где она позировала в воде под мостом. 28-летняя звезда демонстрировала на камеру соблазнительные формы в сдельном черном купальнике с пикантными вырезами. Отметим, что на свежих фото MARUV запечатлена с короткими светлыми волосами.
Пользователи Инстаграма принялись активно комментировать новую публикацию певицы:
- Огонь пожар🔥🔥🔥
- Сексуально)
- Все супер ❤️я тебя очень люблю ❤️❤️❤️😍😍😍❤️❤️
- Горячая блондинка
- Анечка, шикарная😍 обожаю 🤗🔥👍🏻
- Алла Борисовна в молодости😂
- Красуня
- Все люди как люди а ты💥
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