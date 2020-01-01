"Горячая блондинка": MARUV в новом образе засветила фигуру в купальнике

Певица MARUV похвасталась соблазнительными формами в черном купальнике.

Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) продолжает радовать подписчиков откровенными кадрами из различных фотосессий. Так, на днях знаменитость похвасталась фигурой в купальнике.

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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала подборку снимков, где она позировала в воде под мостом. 28-летняя звезда демонстрировала на камеру соблазнительные формы в сдельном черном купальнике с пикантными вырезами. Отметим, что на свежих фото MARUV запечатлена с короткими светлыми волосами.

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

Пользователи Инстаграма принялись активно комментировать новую публикацию певицы:

Огонь пожар🔥🔥🔥

Сексуально)

Все супер ❤️я тебя очень люблю ❤️❤️❤️😍😍😍❤️❤️

Горячая блондинка

Анечка, шикарная😍 обожаю 🤗🔥👍🏻

Алла Борисовна в молодости😂

Красуня

Все люди как люди а ты💥

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