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"Горячая блондинка": MARUV в новом образе засветила фигуру в купальнике

Комментариев: 0
Певица MARUV похвасталась соблазнительными формами в черном купальнике.
"Горячая блондинка": MARUV в новом образе засветила фигуру в купальнике
"Горячая блондинка": MARUV в новом образе засветила фигуру в купальнике
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) продолжает радовать подписчиков откровенными кадрами из различных фотосессий. Так, на днях знаменитость похвасталась фигурой в купальнике.

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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала подборку снимков, где она позировала в воде под мостом. 28-летняя звезда демонстрировала на камеру соблазнительные формы в сдельном черном купальнике с пикантными вырезами. Отметим, что на свежих фото MARUV запечатлена с короткими светлыми волосами.

instagram.com/maruvofficial
instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

Пользователи Инстаграма принялись активно комментировать новую публикацию певицы:

  • Огонь пожар🔥🔥🔥
  • Сексуально)
  • Все супер ❤️я тебя очень люблю ❤️❤️❤️😍😍😍❤️❤️
  • Горячая блондинка
  • Анечка, шикарная😍 обожаю 🤗🔥👍🏻
  • Алла Борисовна в молодости😂
  • Красуня
  • Все люди как люди а ты💥

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Теги: MARUV
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Источник: ivonа bigmir)net

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