Двухмесячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с новым штаммом COVID-19

Исполнительница роли Лаванды Браун в Поттериане, актриса Джесси Кейв показала снимок из больничной палаты.

В конце октября 2020 года британская актриса, стендап-комик и художница Джесси Кейв, которая сыграла Лаванду Браун в фильмах о Гарри Поттере, в третий раз стала мамой. 33-летняя телезвезда родила мальчика Абрахама Бенджамина.

Читай также: Жена Владимира Остапчука сообщила, что они переезжают в квартиру поскромнее

Спустя 2,5 месяца Кейв сообщила фанам печальную новость. Ее новорожденный сын попал в больницу. В малыша диагностировали новый штамм коронавируса. На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала снимок из больничной палаты. На фото маленький Абрахам Бенджамин лежит в кроватке, пока его звездная мама смотрит на ноутбуке выступление британского премьер-министра Бориса Джонсона.

“Я смотрела новости о карантине в изолированной палате больницы. Бедный ребенок заражен вирусом. С ним все в порядке. Этот штамм очень мощный и заразный, поэтому я надеюсь, что люди проявят особую осторожность в ближайшие недели. Я не хотела, чтобы это стало началом нового года для моей семьи. И я не хотела возвращаться в больницу так скоро после его травматического рождения. Я снова трепещу перед медсестрами и врачами. Это заставляет меня еще больше гордиться своим братом и отцом... Пожалуйста, пожелайте ребенку скорейшего выздоровления. Сейчас его 9 фунтов, так что он более сильный и крупный мальчик, чем был, когда мы последний раз были в больничной палате. С любовью и наилучшими пожеланиями всем“, - написала звезда “Гарри Поттера“.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.