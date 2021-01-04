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Умерла "Девушка Бонда" Таня Робертс

Комментариев: 1
Секс-символ восьмидесятых, актриса Таня Робертс умерла в 65-летнем возрасте.
Умерла "Девушка Бонда" Таня Робертс
Умерла "Девушка Бонда" Таня Робертс
Getty Images

Секс-символ восьмидесятых, американская актриса Таня Робертс, сыгравшая Стэйси Саттон в фильме о Джеймсе Бонде “Вид на убийство“, умерла в возрасте 65-ти лет. О смерти знаменитости сообщает TMZ со ссылкой на представителя Робертс.

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В публикации отмечается, что 24 декабря актриса потеряла сознание после того, как вернулась домой с прогулки с собаками. Таня упала и сильно травмировала голову. Кинозвезду госпитализировали в медицинский центр Cedar-Sinar в Лос-Анджелесе и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя полторы недели, 3 января, Робертс скончалась в больнице.

Таня Робертс и Роджер Мур
Таня Робертс и Роджер Мур
Кадр из фильма

Отметим, что кроме роли “Девушки Бонда“, Таня сыграла Джули Роджерс в сериале “Ангелы Чарли“, Шину в “Шине - королеве джунглей“, Кири в “Повелителе зверей“ и Линду в “Почти беременной“. Также актриса позировала для журнала Playboy.

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Теги: девушка Бонда, Таня Робертс
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Источник: tmz.com

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.01.2021, 13:06
Оценка:  0
гость
У Бонда было дохуя девушек. Еще остались.
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