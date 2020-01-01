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YUNA 2021: Имена всех номинантов на музыкальную премию

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Узнай, какие украинские артисты претендуют на награды престижной украинской премии YUNA 2021.
YUNA 2021: Имена всех номинантов на музыкальную премию
YUNA 2021: Имена всех номинантов на музыкальную премию
yuna.ua

Организаторы украинской музыкальной премии YUNA 2021 объявили имена номинантов. Список всех претендентов на награды был обнародован 9 декабря на официальном сайте мероприятия.

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В 2021 году статуэтки будут вручат в 17 категориях. На голосование выносились песни украинских артистов, вышедшие в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года. Имена победителей назовут 30-31 марта 2021 года в киевском дворце “Украина“. 

YUNA 2021: СПИСОК ВСЕХ НОМИНАНТОВ 

Лучшая исполнительница

  • Alina Pash
  • Alyona alyona
  • Jerry Heil
  • NK
  • Оля Полякова

Лучший исполнитель

  • KHAYAT
  • Макс Барских
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа

  • KADNAY
  • MOZGI
  • KAZKA
  • TVORCHI
  • Время и Стекло

Лучшая рок-группа

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • The HARDKISS
  • Бумбокс

Открытие года

  • GO_A
  • Kosmopolis
  • Lida Lee
  • Our Atlantic
  • АСАФАТОV

“Лучший видеоклип“

  • Бумбокс & Крихiтка – Ангела
  • MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
  • ТНМК – Історія України за 5 хвилин
  • Антитіла – Кіно
  • The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Лучший альбом

  • TVORCHI – 13 Waves
  • MAX BARSKIH – 1990
  • NK – Eclectica
  • KAZKA – Nirvana
  • TAYANNA – Жіноча сила
  • Артем Пивоваров – Земной

Лучшая песня

  • Юлия Санина и Тина Кароль – “Вільна“
  • The HARDKISS – Гора
  • Артем Пивоваров – Дежавю
  • Антитіла – Кіно
  • The HARDKISS и MONATIK – Кобра

Лучшая песня на иностранном языке

  • Krut – 99
  • NK – A HUEVO
  • TVORCHI – Bonfire
  • SERDUCHKA – Make It Rain Champagne
  • MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

Лучший электронный хит

  • TVORCHI – Bonfire
  • KADNAY – DanceDiscoParty
  • MARUV & BOOSIN – I Want You
  • ONUKA – Сеанс
  • Ivan NAVI – Холодна ніч

Лучший хип-хоп-хит

  • Alina Pash – Bosorkanya
  • MamaRika – MAVKA
  • Бумбокс & Крихiтка – Ангела
  • Alyona alyona & KALUSH – Гори
  • ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Другой формат

  • ALLOISE
  • Pur: Pur
  • ДахаБраха
  • ЛУНА
  • Евгений Хмара

Лучший дуэт/коллаборация

  • Бумбокс & Крихiтка – Ангела
  • MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
  • Тина Кароль и Юлия Санина – Вільна
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям
  • The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Лучший эстрадный хит

  • Олег Винник – Безумная любовь
  • DZIDZIO и Оля Цибульская – Киця
  • Ирина Билык – Красная помада
  • Олег Кензов – По кайфу
  • ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!

Лучше концертное шоу

  • Green Grey – Вертикальный концерт Live In Kyiv
  • KAZKA – NIRVANA
  • The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
  • Антитіла – HELLO Kyiv Live
  • Время и Стекло – Останній танець

Лучшая песня к фильму

  • Юлия Санина & Тина Кароль – “Вільна“ (“Преданная“)
  • Джамала – “Ціна правди“ (“Цена правды“)
  • Оля Полякова, Потап, Олег Винник – “Свят свят свят“ (“Сумасшедшая свадьба 2“)
  • Камерный хор Inspiratum – “Viva Forever“ (“Мои мысли тихие“)
  • KAZKA – “Літаки“ (“Свидание в Вегасе“)
  • Katya Chilly – “Тече річка невеличка...“ (“Тарас. Возвращение“)

Список номинантов в категории “Лучший менеджмент артиста“ будет сформирован 10 декабря.

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Теги: YUNA 2021
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Источник: ivonа bigmir)net
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