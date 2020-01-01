Узнай, какие украинские артисты претендуют на награды престижной украинской премии YUNA 2021.

YUNA 2021: Имена всех номинантов на музыкальную премию yuna.ua

Организаторы украинской музыкальной премии YUNA 2021 объявили имена номинантов. Список всех претендентов на награды был обнародован 9 декабря на официальном сайте мероприятия.

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В 2021 году статуэтки будут вручат в 17 категориях. На голосование выносились песни украинских артистов, вышедшие в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года. Имена победителей назовут 30-31 марта 2021 года в киевском дворце “Украина“.

YUNA 2021: СПИСОК ВСЕХ НОМИНАНТОВ

Лучшая исполнительница

Alina Pash

Alyona alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Лучший исполнитель

KHAYAT

Макс Барских

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа

KADNAY

MOZGI

KAZKA

TVORCHI

Время и Стекло

Лучшая рок-группа

O.Torvald

Pianoбой

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

The HARDKISS

Бумбокс

Открытие года

GO_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

АСАФАТОV

“Лучший видеоклип“

Бумбокс & Крихiтка – Ангела

MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Антитіла – Кіно

The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Лучший альбом

TVORCHI – 13 Waves

MAX BARSKIH – 1990

NK – Eclectica

KAZKA – Nirvana

TAYANNA – Жіноча сила

Артем Пивоваров – Земной

Лучшая песня

Юлия Санина и Тина Кароль – “Вільна“

The HARDKISS – Гора

Артем Пивоваров – Дежавю

Антитіла – Кіно

The HARDKISS и MONATIK – Кобра

Лучшая песня на иностранном языке

Krut – 99

NK – A HUEVO

TVORCHI – Bonfire

SERDUCHKA – Make It Rain Champagne

MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

Лучший электронный хит

TVORCHI – Bonfire

KADNAY – DanceDiscoParty

MARUV & BOOSIN – I Want You

ONUKA – Сеанс

Ivan NAVI – Холодна ніч

Лучший хип-хоп-хит

Alina Pash – Bosorkanya

MamaRika – MAVKA

Бумбокс & Крихiтка – Ангела

Alyona alyona & KALUSH – Гори

ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Другой формат

ALLOISE

Pur: Pur

ДахаБраха

ЛУНА

Евгений Хмара

Лучший дуэт/коллаборация

Бумбокс & Крихiтка – Ангела

MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

Тина Кароль и Юлия Санина – Вільна

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям

The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Лучший эстрадный хит

Олег Винник – Безумная любовь

DZIDZIO и Оля Цибульская – Киця

Ирина Билык – Красная помада

Олег Кензов – По кайфу

ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!

Лучше концертное шоу

Green Grey – Вертикальный концерт Live In Kyiv

KAZKA – NIRVANA

The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

Антитіла – HELLO Kyiv Live

Время и Стекло – Останній танець

Лучшая песня к фильму

Юлия Санина & Тина Кароль – “Вільна“ (“Преданная“)

Джамала – “Ціна правди“ (“Цена правды“)

Оля Полякова, Потап, Олег Винник – “Свят свят свят“ (“Сумасшедшая свадьба 2“)

Камерный хор Inspiratum – “Viva Forever“ (“Мои мысли тихие“)

KAZKA – “Літаки“ (“Свидание в Вегасе“)

Katya Chilly – “Тече річка невеличка...“ (“Тарас. Возвращение“)

Список номинантов в категории “Лучший менеджмент артиста“ будет сформирован 10 декабря.

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