YUNA 2021: Имена всех номинантов на музыкальную премию
Организаторы украинской музыкальной премии YUNA 2021 объявили имена номинантов. Список всех претендентов на награды был обнародован 9 декабря на официальном сайте мероприятия.
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В 2021 году статуэтки будут вручат в 17 категориях. На голосование выносились песни украинских артистов, вышедшие в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года. Имена победителей назовут 30-31 марта 2021 года в киевском дворце “Украина“.
YUNA 2021: СПИСОК ВСЕХ НОМИНАНТОВ
Лучшая исполнительница
- Alina Pash
- Alyona alyona
- Jerry Heil
- NK
- Оля Полякова
Лучший исполнитель
- KHAYAT
- Макс Барских
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергей Бабкин
Лучшая поп-группа
- KADNAY
- MOZGI
- KAZKA
- TVORCHI
- Время и Стекло
Лучшая рок-группа
- O.Torvald
- Pianoбой
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- The HARDKISS
- Бумбокс
Открытие года
- GO_A
- Kosmopolis
- Lida Lee
- Our Atlantic
- АСАФАТОV
“Лучший видеоклип“
- Бумбокс & Крихiтка – Ангела
- MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
- ТНМК – Історія України за 5 хвилин
- Антитіла – Кіно
- The HARDKISS & MONATIK – Кобра
Лучший альбом
- TVORCHI – 13 Waves
- MAX BARSKIH – 1990
- NK – Eclectica
- KAZKA – Nirvana
- TAYANNA – Жіноча сила
- Артем Пивоваров – Земной
Лучшая песня
- Юлия Санина и Тина Кароль – “Вільна“
- The HARDKISS – Гора
- Артем Пивоваров – Дежавю
- Антитіла – Кіно
- The HARDKISS и MONATIK – Кобра
Лучшая песня на иностранном языке
- Krut – 99
- NK – A HUEVO
- TVORCHI – Bonfire
- SERDUCHKA – Make It Rain Champagne
- MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
Лучший электронный хит
- TVORCHI – Bonfire
- KADNAY – DanceDiscoParty
- MARUV & BOOSIN – I Want You
- ONUKA – Сеанс
- Ivan NAVI – Холодна ніч
Лучший хип-хоп-хит
- Alina Pash – Bosorkanya
- MamaRika – MAVKA
- Бумбокс & Крихiтка – Ангела
- Alyona alyona & KALUSH – Гори
- ТНМК – Історія України за 5 хвилин
Другой формат
- ALLOISE
- Pur: Pur
- ДахаБраха
- ЛУНА
- Евгений Хмара
Лучший дуэт/коллаборация
- Бумбокс & Крихiтка – Ангела
- MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
- Тина Кароль и Юлия Санина – Вільна
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям
- The HARDKISS & MONATIK – Кобра
Лучший эстрадный хит
- Олег Винник – Безумная любовь
- DZIDZIO и Оля Цибульская – Киця
- Ирина Билык – Красная помада
- Олег Кензов – По кайфу
- ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!
Лучше концертное шоу
- Green Grey – Вертикальный концерт Live In Kyiv
- KAZKA – NIRVANA
- The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
- Антитіла – HELLO Kyiv Live
- Время и Стекло – Останній танець
Лучшая песня к фильму
- Юлия Санина & Тина Кароль – “Вільна“ (“Преданная“)
- Джамала – “Ціна правди“ (“Цена правды“)
- Оля Полякова, Потап, Олег Винник – “Свят свят свят“ (“Сумасшедшая свадьба 2“)
- Камерный хор Inspiratum – “Viva Forever“ (“Мои мысли тихие“)
- KAZKA – “Літаки“ (“Свидание в Вегасе“)
- Katya Chilly – “Тече річка невеличка...“ (“Тарас. Возвращение“)
Список номинантов в категории “Лучший менеджмент артиста“ будет сформирован 10 декабря.
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