В халатике и без макияжа: MARUV показала домашнее фото
Певица MARUV продемонстрировала, как выглядит без сценического грима и латексного наряда.
Эпатажная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, решила показать поклонникам, как выглядит без сценического грима и латексного наряда.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 28-летняя знаменитость опубликовала короткое видео, которое сняла возле зеркала. В ролике MARUV предстала без макияжа в длинном халате персикового оттенка с кружевами. Свои волосы певица украсила черным бантом.
“На домашнем“, - подписала кадр звезда.
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