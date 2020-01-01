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В халатике и без макияжа: MARUV показала домашнее фото

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Певица MARUV продемонстрировала, как выглядит без сценического грима и латексного наряда.
В халатике и без макияжа: MARUV показала домашнее фото
В халатике и без макияжа: MARUV показала домашнее фото
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, решила показать поклонникам, как выглядит без сценического грима и латексного наряда.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 28-летняя знаменитость опубликовала короткое видео, которое сняла возле зеркала. В ролике MARUV предстала без макияжа в длинном халате персикового оттенка с кружевами. Свои волосы певица украсила черным бантом.

“На домашнем“, - подписала кадр звезда.

MARUV показала домашнее фото
MARUV показала домашнее фото
Скриншот

 

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Теги: MARUV
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Источник: ivonа bigmir)net

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