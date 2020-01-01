Ирина Билык запостила архивное фото с бывшим мужем
Народная артистка Украины, известная певица Ирина Билык поделилась с поклонниками архивной фотографией, которая была сделана в начале 2000-х годов.
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На своей странице в Инстаграм 50-летняя артистка разместила кадр, где она позировала со своим первым фактическим мужем, продюсером и генеральным директором компании Mamamusic Юрием Никитиным.
На снимке Билык запечатлена в черном пиджаке с декольте, черных перчатках и с короткой стрижкой. А ее экс-возлюбленный предстал перед камерой в красной кофте и коричневой куртке. Публикацию Ирина обнародовала по случаю 53-го дня рождения Никитина.
“Юрочка, дорогой! Всех благ и удовольствий от новых идей и их реализации... и пусть твоя жизнь будет похожа на сКАZKU❤️“, - написала певица.
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