"О чем молчат женщины": Как принять нетрадиционную ориентацию ребенка

Эксперты ток-шоу "О чем молчат женщины" расскажут, как принять выбор ребенка, если он разнится с вашим.

Читай также: Ольга Куриленко запостила соблазнительный кадр в прозрачном наряде

Сегодня в 19:00 в ток-шоу “О чем молчат женщины“ на СТБ эксперты совместно с Оксаной Байрак вновь будут откровенно говорить о том, о чем многие стесняются даже шептаться. В студию придет героиня, которая не знает, стоит в обществе заявлять, что ее сын нетрадиционной ориентации.

“Сын у меня замечательный, я его очень люблю и горжусь им. Но мы открыто не разговаривали о том, что он гей. Сын обратился ко мне с просьбой, чтобы я приняла его мировоззрение. Помогите мне, пожалуйста, разобраться с достаточно сложной проблемой“, - попросила героиня.

Эксперты с разными точками зрения расскажут, как родителям правильно реагировать на каминг-аут детей, чтобы не ранить и не отдалить их. Какие организации поддерживают родителей ЛГБТ, насколько важно правильно реагировать на любые решения ребенка, и как принимать позицию сына или дочери, если она кардинально разнится с вашей - узнаем сегодня на СТБ!

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.