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"О чем молчат женщины": Как принять нетрадиционную ориентацию ребенка

Спецтема: ТВ и телешоу
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Эксперты ток-шоу "О чем молчат женщины" расскажут, как принять выбор ребенка, если он разнится с вашим.
"О чем молчат женщины": Как принять нетрадиционную ориентацию ребенка
"О чем молчат женщины": Как принять нетрадиционную ориентацию ребенка
Пресс-служба

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Сегодня в 19:00 в ток-шоу “О чем молчат женщины“ на СТБ эксперты совместно с Оксаной Байрак вновь будут откровенно  говорить о том, о чем многие стесняются даже  шептаться. В студию придет героиня, которая не знает, стоит в обществе заявлять, что ее сын нетрадиционной ориентации.

“Сын у меня замечательный, я его очень люблю и горжусь им. Но мы открыто не разговаривали о том, что он гей. Сын обратился ко мне с просьбой, чтобы я приняла его мировоззрение. Помогите мне, пожалуйста, разобраться с достаточно сложной проблемой“, - попросила героиня.

Эксперты с разными точками зрения расскажут, как родителям правильно реагировать на каминг-аут детей, чтобы не ранить и не отдалить их. Какие организации поддерживают родителей ЛГБТ, насколько важно правильно реагировать на любые решения ребенка, и как принимать позицию сына или дочери, если она кардинально разнится с вашей - узнаем сегодня на СТБ!

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Теги: О чем молчат женщины, нетрадиционная ориентация, ЛГБТ
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Источник: ivonа bigmir)net

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