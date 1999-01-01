MTV Movie & TV Awards 2020: Имена победителей и самые яркие моменты премии

В одной из номинаций премии MTV Movie & TV Awards 2020 посмертно победил звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман.

В воскресенье, 6 декабря, в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards 2020. Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли с июня на первый месяц зимы.

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Имена победителей объявляли в онлайн-режиме. Церемонию записали заранее. Однако некоторые звезды все же присутствовали на торжестве лично. Ведущей мероприятия была Ванесса Хадженс.

Отметим, что награды в номинации “Герой всех времен“ посмертно удостоился актер Чедвик Боузман, который умер в конце лета после длительной борьбы с раком. О победе Чедвика объявили его коллеги по киновселенной Marvel Дон Чидл и Роберт Дауни-младший.

MTV Movie & TV Awards 2020: Список всех победителей

Лучший поцелуй – Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр – момент в фильме Жестокие намерения (1999)

Королева крика – Джейми Ли Кертис

– Джейми Ли Кертис Герой всех времен – Чедвик Боузман

– Чедвик Боузман Лучшая героиня в истории кино – Галь Гадот за персонаж “Чудо-женщины“.

– Галь Гадот за персонаж “Чудо-женщины“. Комедийный гигант – Кевин Харт

Лучший разрыв отношений – Кирстен Белл и Джейсон Сигел в фильме Забывая Сару Маршалл (2008)

– Кирстен Белл и Джейсон Сигел в фильме Забывая Сару Маршалл (2008) Роль, которая изменила жизнь – Кевин Бэкон в фильме Свободные (1984)

– Кевин Бэкон в фильме Свободные (1984) От нуля до героя – Уильям Забка в роли Джонни Лоуренса в ленте Малыш-каратист (1984).

– Уильям Забка в роли Джонни Лоуренса в ленте Малыш-каратист (1984). Динамический дуэт – Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер

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