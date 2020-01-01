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Умерла звезда Playboy и актриса Памела Тиффин

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Звезда итальянских комедий Памела Тиффин ушла из жизни в возрасте 78 лет .
Умерла звезда Playboy и актриса Памела Тиффин
Умерла звезда Playboy и актриса Памела Тиффин
pinterest.com

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В среду, 2 декабря, на 79 году жизни скончалась американская актриса и модель Памела Тиффин.

О смерти артистки стало известно спустя неделю, печальную новость сообщила ее дочь.

Умерла звезда Playboy и актриса Памела Тиффин
Умерла звезда Playboy и актриса Памела Тиффин
pinterest.com

Несмотря на американские корни, Памелу очень любили именно итальянские режиссеры. Они приглашали ее на съемки в свои картины. Успех к Тиффин пришел после участия в ленте 1961 года «Один, два, три».

Умерла звезда Playboy и актриса Памела Тиффин
Умерла звезда Playboy и актриса Памела Тиффин
pinterest.com

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За роль в фильме «Лето и дым» она удостоилась номинации на премию «Золотой глобус», как лучшая начинающая актриса и за лучшую женскую роль второго плана. Кроме того, Памела Тиффани снялась в фильмах: «Почти идеальное убийство», «Беглец», «Синьора в состоянии принуждения» и «Убей меня поцелуями».

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Теги: Памела Тиффин
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Источник: Ivonа bigmir)net
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