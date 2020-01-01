42-летняя Василиса Фролова беременна первенцем

Ведущая Василиса Фролова объявила, что вскоре впервые станет мамой.

Украинская ведущая, модель и актриса Василиса Фролова станет мамой. О первой беременности телезвезда рассказала в эксклюзивном интервью изданию Elle.

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42-летняя Фролова призналась, что настолько перестала верить в то, что сможет родить малыша, что и вовсе перестала думать о материнстве. И именно в это время она смогла забеременеть.

“Я часто слышала о том, что нужно перестать заморачиваться, отпустить судьбу и не зацикливаться на этом вопросе. Так что я настолько перестала верить в то, что смогу забеременеть, что вообще об этом забыла. И вот именно тогда это случилось“, - поделилась ведущая.

По словам звезды, она сейчас находится на последних месяцах беременности, однако строк Василиса не рассекретила. Кроме того, знаменитость рассказала, собирается ли в долгий декрет.

“Не думаю, что мне захочется долго быть в мамской изоляции, хотя зарекаться не буду. Кто знает, а вдруг затянет“, - призналась Фролова.

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