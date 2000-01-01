Супермодель Карли Клосс подтвердила слухи о беременности

28-летняя звезда подиумов Карли Клосс ожидает на появление первенца.

Одна из лучших моделей 2000-х годов, американка Карли Клосс сообщила о своей первой беременности. Слухи о том, что 28-летняя звезда подиумов станет мамой, появилась в мировых СМИ в конце октября. Однако только сейчас появилось официальное подтверждение новости.

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На своей странице в Инстаграм Карли опубликовала утреннее видео, где она позирует на кровати в в черном бюстгальтере и оранжевых спортивных штанах. При этом модель продемонстрировала на камеру обнаженный округлившийся животик.

“Доброе утро! Привет, малыш!“, - сказала в видео Кросс.

Напомним, что модель с 2018 года замужем за бизнесменом Джошуа Кушнером, который является братом зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера.

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