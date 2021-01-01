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Пышнотелая Эшли Грэм удивила сложной стойкой на руках

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Модель plus-size Эшли Грэм похвасталась отличной физической подготовкой.
Пышнотелая Эшли Грэм удивила сложной стойкой на руках
Пышнотелая Эшли Грэм удивила сложной стойкой на руках
instagram.com/ashleygraham

Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая в начале 2020 года впервые стала мамой, восхитила подписчиков своей физической формой. Звезда показала короткое видео со своих занятий йогой.

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На странице 33-летней знаменитости появились эффектные кадры, где она демонстрирует на камеру сложную стойку на руках возле стены. Одна из подруг модели поддерживала ее ногами, пока она стояла на специальных кирпичиках. Для упражнения Грэм выбрала белую кофту и черные лосины.

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Теги: Эшли Грэм
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Источник: Ivonа bigmir)net

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