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"МастерШеф 10": Cудьи отберут двадцатку лучших

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, чем удивит второй выпуск кулинарного проекта "МастерШеф 10".
"МастерШеф 10": Cудьи отберут двадцатку лучших
"МастерШеф 10": Cудьи отберут двадцатку лучших
Пресс-служба

Завтра в 19:00 на СТБ в новом выпуске 10 сезона «МастерШеф» у участников будет последний шанс попасть в 20-ку лучших кулинаров-аматоров. Судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский отберут самых достойных.

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В новом сезоне «МастерШеф» —  новое правило. Чтобы получить заветное место среди 20 лучших кулинаров-аматоров, нужно оказаться сильнее своих конкурентов в одной из категорий – рыба, мясо или десерт. Во время кастинга участники уже определились с выбором и готовы сразиться друг с другом.

"МастерШеф 10"
Прес-служба

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Участникам первой категории предстоит выловить свежую рыбу из огромной бочки, которую доставили сами судьи.  Бочка полна карпов, осетров, форели, мидий и раков, однако количество каждого вида неодинаковое. Только наиболее ловкие смогут добыть рыбу, из которой приготовят удивительное блюдо. Чтобы покорить судей идеально приготовленным мясом, участникам придется самим наколоть дров и развести огонь. А тем, кто мечтал завоевать сердце и желудок судей десертом, нужно сделать его в деревянных ступах!

Кто же докажет свой кулинарный талант и попадет в заветную двадцатку сезона, а для кого задания будут не по силам - узнаем в эфире СТБ в субботу в 19:00!

Ранее мы писали интересные факты о победителе “МастерШеф. Профессионалы 2“.

 

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Теги: Мастершеф 10
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Источник: ivоna bigmir)net

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