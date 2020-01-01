"МастерШеф 10": Новые правила кулинарного проекта

Узнайте, чем удивит десятый сезон кулинарного шоу "МастерШеф".

29 августа в 19:00 на СТБ состоится долгожданная премьера юбилейного сезона “МастерШеф“. Легендарный кулинарный проект в десятый раз откроет свои двери для кулинаров-аматоров со всей страны. В первом выпуске за право носить белый фартук поборются украинцы самых разных профессий - от учителя истории и шахтера до хоккеистки и девушки-капитана полиции. Также аматоров ждет нововведение — борьба в одной из категорий.

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По правилам проекта, у участников вновь будет всего лишь 45 минут на создание кулинарного шедевра, который покорит судей и поможет получить минимум два “да”. Но в новом сезоне судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская введут новое правило для кулинаров-аматоров. Чтобы попасть в 20-ку лучших, участникам нужно обойти конкурентов в одной из трех категорий на выбор - мясо, рыба или десерт. И лишь самые сильные получат шанс продолжить участие в “МастерШеф“.

«В этом сезоне у нас участники-бриллианты, каждый особенный, правда! Наверное как никто раньше, они очень хотят готовить и умеют это делать. У многих так горят глаза, что ты чувствуешь, как человек мечтает стать шефом», — отмечает Ольга Мартыновская, которая впервые судит аматоров.

Хоккеистка из женской сборной Украины, капитан полиции, мама в декрете, отец-одиночка, пауэрлифтер и даже инженер-технолог цементного производства — всех их объединяет желание стать частью “МастерШеф“.

Кто услышит похвалу от судей, а чьи мечты на проекте так и не сбудутся, увидим 29 августа на канале СТБ.

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