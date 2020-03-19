Евгений Грибеник: Интересные факты о победителе "МастерШеф. Профессионалы 2"

Узнайте биографию победителя самого популярного кулинарного шоу страны!

В субботу, 18 июля, состоялся долгожданный последний выпуск второго сезона кулинарного проекта “МастерШеф. Профессионалы 2“. Суперфиналисты Эдуард Канарян, Александр Цвигун и Евгений Грибеник приготовили три блюда: закуску, основное блюдо и десерт.

Читай также: Огурцы с красной смородиной на зиму: необычная заготовка

Больше всего своими кулинарными способностями судей шоу Эктора Хименес-Браво, Ольгу Мартыновскую и Владимира Ярославского поразил 35-летний Евгений Грибеник из Киева. Именно он стал победителем “МастерШеф. Профессионалы 2“.

instagram.com/masterchefstb

Интересные факты о победителе “МастерШеф. Профессионалы 2“

Евгений увлекся кулинарией в 15 лет.

Грибеник окончил поварское училище, школу “Ferrandi” и Баскский кулинарный центр.

Долгое время Евгений работал бренд-шефом в сети ресторанов “Козырная Карта” и шефом-диетологом в клинике “Исида”.

instagram.com/masterchefstb

Сейчас Грибеник преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины.

Читай также: Абрикосовый джем с миндалем и корицей: рецепт лакомства Евгений был шеф-поваром на свадьбе Насти Каменских и Потапа.

Евгений был шеф-поваром на свадьбе Насти Каменских и Потапа. Победитель “МастерШеф. Профессионалы 2“ признался, что половину выигрыша в один миллион гривен уже потратил. А вторую часть денег собирается вложить в свою стажировку в лучших ресторанах мира.

Ранее мы писали о кулинарных лайфхаках участников шоу “МастерШеф. Профессионалы“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​