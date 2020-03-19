Евгений Грибеник: Интересные факты о победителе "МастерШеф. Профессионалы 2"
В субботу, 18 июля, состоялся долгожданный последний выпуск второго сезона кулинарного проекта “МастерШеф. Профессионалы 2“. Суперфиналисты Эдуард Канарян, Александр Цвигун и Евгений Грибеник приготовили три блюда: закуску, основное блюдо и десерт.
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Больше всего своими кулинарными способностями судей шоу Эктора Хименес-Браво, Ольгу Мартыновскую и Владимира Ярославского поразил 35-летний Евгений Грибеник из Киева. Именно он стал победителем “МастерШеф. Профессионалы 2“.
Интересные факты о победителе “МастерШеф. Профессионалы 2“
- Евгений увлекся кулинарией в 15 лет.
- Грибеник окончил поварское училище, школу “Ferrandi” и Баскский кулинарный центр.
- Долгое время Евгений работал бренд-шефом в сети ресторанов “Козырная Карта” и шефом-диетологом в клинике “Исида”.
- Сейчас Грибеник преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины.
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- Победитель “МастерШеф. Профессионалы 2“ признался, что половину выигрыша в один миллион гривен уже потратил. А вторую часть денег собирается вложить в свою стажировку в лучших ресторанах мира.
Ранее мы писали о кулинарных лайфхаках участников шоу “МастерШеф. Профессионалы“.
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