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Евгений Грибеник: Интересные факты о победителе "МастерШеф. Профессионалы 2"

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Узнайте биографию победителя самого популярного кулинарного шоу страны!
Евгений Грибеник: Интересные факты о победителе "МастерШеф. Профессионалы 2"
Пресс-служба

В субботу, 18 июля, состоялся долгожданный последний выпуск второго сезона кулинарного проекта “МастерШеф. Профессионалы 2“. Суперфиналисты Эдуард Канарян, Александр Цвигун и Евгений Грибеник приготовили три блюда: закуску, основное блюдо и десерт.

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Больше всего своими кулинарными способностями судей шоу Эктора Хименес-Браво, Ольгу Мартыновскую и Владимира Ярославского поразил 35-летний Евгений Грибеник из Киева. Именно он стал победителем “МастерШеф. Профессионалы 2“.

instagram.com/masterchefstb

Интересные факты о победителе “МастерШеф. Профессионалы 2“

  • Евгений увлекся кулинарией в 15 лет.
  • Грибеник окончил поварское училище, школу “Ferrandi” и Баскский кулинарный центр.
  • Долгое время Евгений работал бренд-шефом в сети ресторанов “Козырная Карта” и шефом-диетологом в клинике “Исида”.

instagram.com/masterchefstb

  • Сейчас Грибеник преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины.

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    Евгений был шеф-поваром на свадьбе Насти Каменских и Потапа.  
  • Победитель “МастерШеф. Профессионалы 2“ признался, что половину выигрыша в один миллион гривен уже потратил. А вторую часть денег собирается вложить в свою стажировку в лучших ресторанах мира.

Ранее мы писали о кулинарных лайфхаках участников шоу “МастерШеф. Профессионалы“.

 

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Теги: МастерШеф. Профессионалы 2
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Источник: Ivоna bigmir)net

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