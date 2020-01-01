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Оксана Байрак призналась, что пережила домашнее насилие

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Ведущая шоу "О чем молчат женщины" Оксана Байрак призналась, что первый муж поднимал на нее руку.
Оксана Байрак призналась, что пережила домашнее насилие
Оксана Байрак призналась, что пережила домашнее насилие
Пресс-служба

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Каждую среду в 19:00 на телеканале СТБ Оксана Байрак вместе с экспертами поднимает важные и острые темы в ток-шоу “О чем молчат женщины”. В премьерном выпуске героиня программы Алёна решилась впервые в жизни заговорить о домашнем насилии и муже-тиране. Именно об абьюзе умалчивают десятки тысяч женщин, думая, что они одиноки и даже сами виноваты в случившимся. Но это далеко не так. Жертвой домашнего насилия была и сама ведущая ток-шоу — Оксана Байрак.

“Это случилось в первом браке, всем казалось, что у нас великолепные отношения. Но после свадьбы мой муж неожиданно поднял на меня руку, он ударил меня в голову так, что у меня случилось сотрясение мозга. В эту же секунду он перестал быть моим супругом по факту. Де-юре наш брак длился еще полгода, он валялись у меня в ногах и просил прощения. Но я сказала твердое “нет”, потому что невозможно, чтобы мужчина поднимал на женщину руку”, — призналась Байрак во время беседы с героиней.

Ведущая и эксперты настаивали на том, что физическое насилие нельзя ни оправдывать, ни прощать. Героиня Алена до последнего верила в клятвы мужа, что избиения не повторятся, однако он поднимал на ее руку опять и опять.

Эксперты первого выпуск
Эксперты первого выпуск "О чем молчат женщины"
Пресс-служба

«Первый раз он меня ударил в канун Нового года. Тогда я ему сказала, что не хочу отмечать праздник вместе. Он схватил меня за шкирку и начал выпихивать из квартиры. Дальше — одно движение и меня залило кровью. Потом время от времени это повторялось», — рассказывает героиня программы.

Поработав с психологом ток-шоу на протяжении всего участия и после него, услышав точки зрения экспертов и ведущей,  Алена приняла важное решение - уйти от мужа.

Девушка сейчас живет с дочерью отдельно, и начала бракоразводный процесс.

Героиня ток-шоу Алена Малиновская
Героиня ток-шоу Алена Малиновская
Пресс-служба

Куда обратиться, если вы стали жертвой домашнего насилия: 0 800 500 225

Круглосуточная и бесплатная анонимная служба поддержки, куда женщина может обращаться столько, сколько ей необходимо. 

Все обратившиеся могут получить бесплатную консультацию юристов, адвокатов, помощь психологов и контакты приютов для жертв насилия. Там пострадавших от абьюза могут проходить бесплатную реабилитацию до 3 месяцев.

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Безвыходных ситуаций не бывает, но главное —  не молчать.

Психолог ток-шоу отметила, что существует несколько видов домашнего насилия, которые предшествуют физическому.

-  эмоциональное и психологическое насилие, когда рядом с партнером человек постоянно чувствует вину, обиду. Самые успешные манипуляции происходят как раз на основе чувстве вины: «Не хочешь близости – значит ты меня не любишь/у тебя есть другой, докажи, что это не так»;

интеллектуальное, когда можно услышать высказывания по типу «что ты знаешь о жизни, да кто ты вообще такой»;

-  духовное, когда перечеркиваются все важные для человека ценности;

сексуальное – любой сексуальный контакт, основанный на принуждении, вне зависимости – это парень или муж;

экономическое – полная финансовая зависимость от партнера и контроль жизнедеятельности: в магазин можно выйти только предварительно предупредив об этом и т.д.

Смотрите ток-шоу “О чем молчат женщины” каждую среду в 19:00 на СТБ!

Ранее психолог шоу “О чем молчат женщины” объяснила, что такое абьюз и как его распознать.

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Теги: Оксана Байрак, О чем молчат женщины, домашнее насилие
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Источник: ivоna bigmir)net

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