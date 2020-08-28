Похудевшая Ребел Уилсон рассекретила свой новый вес

Звезда фильма "Отпетые мошенницы" Ребел Уилсон засветила постройневшую фигуру и рассказала, сколько килограмм планирует еще сбросить.

Известная голливудская актриса австралийского происхождения Ребел Уилсон продолжает делиться с подписчиками результатами своего похудения. Звезда запостила новое фото, где ее совсем не узнать.

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя звезда фильма “Отпетые мошенницы“ опубликовала снимки, на которых она запечатлена в обтягивающем синем платье возле дома. Наряд выгодно подчеркнул постройневшую фигуру Уилсон.

В описании к свежему кадру знаменитость рассекретила свой новый вес. Ребел, которая решила похудеть на 75 килограммов до конца 2020 года, заявила, что ей нужно сбросить еще 8 килограмм. Таким образом, на данный момент вес актрисы составляет 83 килограмма.

“Когда я вчера вечером после ужина потянулась за конфетами, я подумала про себя: “Хммм... лучше не надо“, и вместо этого выпила бутылку воды. 8 кг до достижения цели - надеюсь, я смогу сделать это к концу года“, - поделилась Ребел.

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