"О чем молчат женщины": Топ-7 интригующих фактов о новом ток-шоу

Премьера нового проекта Оксаны Байрак состоится осенью на канале СТБ.

Уже осенью на СТБ состоится долгожданная премьера ток-шоу “О чем молчат женщины” с легендарной Оксаной Байрак. Каждый выпуск будет посвящен важной и спорной теме, о которой многие женщины боялись говорить. Мы собрали топ-7 интригующих фактов о премьере на СТБ.

Читай также: “О чем молчат женщины”: Оксана Байрак рассказала о своем новом ток-шоу Идея создания “О чем молчат женщины” появилась у Оксаны Байрак перед встречей с генеральным директором СТБ Людмилой Семчук. Байрак очень потрясла история о женщине, которая совершила суицид в обнимку с детьми, и она предложила снять ток-шоу, в котором украинки смогут говорить обо всем, без запретных тем и наконец-то перестанут молчать о своих страхах и проблемах. Во время съемок программ Оксана Байрак очень откровенна с героями и зрителями. Однажды она даже рассказала, что у нее был секс в трамвае, и поделилась своим опытом общения с суррогатной мамой.

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Оксана Байрак Пресс-служба

Среди экспертов “за” и “против” были и приглашенные знаменитости, которым точно есть, что сказать. Среди них Ольга Сумская, Никита Добрынин и Даша Квиткова, Андре Тан, Кристина Решетник, Мирослава Ульянина и другие. Одна из звездных экспертов Маргарита Сичкарь после обсуждения в студии призналась, что изменила свое мнение и перешла из одного лагеря в другой. О какой проблеме шла речь - зрители узнают уже в эфире. Ведущая ток-шоу Оксана Байрак принимала активное участие в спорах, и открыто высказывала свою точку зрения. В одной из программ градус дискуссии так повысился, что Байрак даже выгнала одного из героев из студии.

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"О чем молчат женщины" Пресс-служба

К Оксане Байрак обращаются за советами сотни женщин. Поклонницы ее фильмов заваливают именитого режиссера письмами со своими историями, личными трагедиями и просьбами о помощи. Ведущая даже приглашала подписчиц к себе на программу. Читай также: “О чем молчат женщины“: Названы имена звездных экспертов нового ток-шоу С каждой героиней проекта обязательно работает психолог СТБ - Елена Божук, врач-психолог и кандидат медицинских наук. Благодаря ее помощи девушки, обратившиеся на проект, находят для себя правильный выход. Так, одна из героинь ушла из отношений, в которых подвергалась домашнему насилию.

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Психолог проекта "О чем молчат женщины" Пресс-служба

Напомним, что в ток-шоу “О чем молчат женщины” будут подниматься темы, которые знакомы многим женщинам — послеродовая депрессия, бодипозитив, фригидность, домашнее насилие, чайлдфри, суррогатное материнство и другие. После обсуждения в студии ответ для себя сможет найти не только героиня, но и все телезрительницы, попавшие в похожую ситуацию.

Смотрите премьеру ток-шоу “О чем молчат женщины” уже этой осенью на СТБ!

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