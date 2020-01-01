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"О чем молчат женщины": Топ-7 интригующих фактов о новом ток-шоу

Спецтема: ТВ и телешоу
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Премьера нового проекта Оксаны Байрак состоится осенью на канале СТБ.
"О чем молчат женщины": Топ-7 интригующих фактов о новом ток-шоу
"О чем молчат женщины": Топ-7 интригующих фактов о новом ток-шоу
Пресс-служба

Уже осенью на СТБ состоится долгожданная премьера ток-шоу “О чем молчат женщины” с легендарной Оксаной Байрак. Каждый выпуск будет посвящен важной и спорной теме, о которой многие женщины боялись говорить. Мы собрали топ-7 интригующих фактов о премьере на СТБ.

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    Идея создания “О чем молчат женщины” появилась у Оксаны Байрак перед встречей с генеральным директором СТБ Людмилой Семчук. Байрак очень потрясла история о женщине, которая совершила суицид в обнимку с детьми, и она предложила снять ток-шоу, в котором украинки смогут говорить обо всем, без запретных тем и наконец-то перестанут молчать о своих страхах и проблемах.
  2. Во время съемок программ Оксана Байрак очень откровенна с героями и зрителями. Однажды она даже рассказала, что у нее был секс в трамвае,  и поделилась своим опытом общения с суррогатной мамой.

Оксана Байрак
Оксана Байрак
Пресс-служба

  1. Среди экспертов “за” и “против” были и приглашенные знаменитости, которым точно есть, что сказать. Среди них Ольга Сумская, Никита Добрынин и Даша Квиткова, Андре Тан, Кристина Решетник, Мирослава Ульянина и другие.
  2. Одна из звездных экспертов Маргарита Сичкарь после обсуждения в студии призналась, что изменила свое мнение и перешла из одного лагеря в другой. О какой проблеме шла речь - зрители узнают уже в эфире.
  3. Ведущая ток-шоу Оксана Байрак принимала активное участие в спорах, и открыто высказывала свою точку зрения. В одной из программ градус дискуссии так повысился, что Байрак даже выгнала одного из героев из студии.

"О чем молчат женщины"
Пресс-служба

  1. К Оксане Байрак обращаются за советами сотни женщин. Поклонницы ее фильмов заваливают именитого режиссера письмами со своими историями, личными трагедиями и просьбами о помощи. Ведущая даже приглашала подписчиц к себе на программу.

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    С каждой героиней проекта обязательно работает психолог СТБ - Елена Божук, врач-психолог и кандидат медицинских наук. Благодаря ее помощи девушки, обратившиеся на проект, находят для себя правильный выход. Так, одна из героинь ушла из отношений, в которых подвергалась домашнему насилию.

Психолог проекта
Психолог проекта "О чем молчат женщины"
Пресс-служба

Напомним, что в ток-шоу “О чем молчат женщины” будут подниматься темы, которые знакомы многим женщинам — послеродовая депрессия, бодипозитив, фригидность, домашнее насилие, чайлдфри, суррогатное материнство и другие. После обсуждения в студии  ответ для себя сможет найти не только героиня, но и все телезрительницы, попавшие в похожую ситуацию.

Смотрите премьеру ток-шоу “О чем молчат женщины” уже этой осенью на СТБ!

Ранее стало известно, кто примет участие в грандиозном шоу “МАСКА“.

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Теги: О чем молчат женщины, Оксана Байрак
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Источник: ivоna bigmir)net

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