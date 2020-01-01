Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Психолог шоу “О чем молчат женщины” объяснила, что такое абьюз и как его распознать

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Психолог Елена Божук назвала признаки психологического насилия.
Психолог шоу “О чем молчат женщины” объяснила, что такое абьюз и как его распознать
Психолог шоу “О чем молчат женщины” объяснила, что такое абьюз и как его распознать
Пресс-служба

Читай также: Почему мы выбираем “не тех“? ТОП-5 основных причин

Уже 2 сентября в 19:00 на СТБ состоится премьера долгожданного ток-шоу “О чем молчат женщины” с легендарной Оксаной Байрак. Одна из программ будет посвящена теме домашнего насилия. Что же такое абьюз, как его распознать и может ли человек быть абьюзером в одних отношениях, но в других - нет. Об этом и многом другом рассказала психолог “О чем молчат женщины” на СТБ Елена Божук.

Психолог шоу “О чем молчат женщины”
Психолог шоу “О чем молчат женщины”
Пресс-служба

Абьюз – это насилие: физическое, эмоциональное, финансовое или интеллектуальное, поэтому абсолютно не имеет значения, кто его проявляет – мужчина или женщина, в любом случае в здоровых отношениях этого быть не должно.

Если с физическим насилием более понятно – ссадины и синяки сами кричат об этом, то признаки психологического насилия вызывают всегда много сомнений: а вдруг показалось.

Читай также: 5 привычных фраз, которые выдают токсичного партнера

Такие отношения обычно начинаются очень сладко и форсированно. Комплименты по типу: «Все до тебя тебе и в подметки не годились», быстрые признания в любви и проживание на одной территории. С этого момента сладость понемногу уходит из отношений и появляется первая критика к партнеру: «Готовишь ты все-таки так себе», «Пора бы похудеть», «Да ты нездоровая, кто так реагирует»…Критика и обесценивания приобретают системность и остроту, отношения превращаются в двухфазные, но приятных и теплых моментов становится все меньше. Один из партнеров постоянно находится в более сильной и контролирующей позиции, в связи с чем позиция второго постоянно ослабевает.

 Редко физическое насилие проявляется в самом начале, ему обычно предшествуют:

эмоциональное насилие, когда рядом с партнером человек постоянно чувствует вину, обиду. Самые успешные манипуляции происходят как раз на основе чувстве вины: «Не хочешь близости – значит ты меня не любишь/у тебя есть другой, докажи, что это не так»;

- интеллектуальное, когда можно услышать высказывания по типу «что ты знаешь о жизни, да кто ты вообще такой»;

духовное, когда перечеркиваются все важные для человека ценности;

- сексуальное – любой сексуальный контакт, основанный на принуждении, вне зависимости – это парень или муж;

- экономическое – полная финансовая зависимость от партнера и контроль жизнедеятельности: в магазин можно выйти только предварительно предупредив об этом и т.д.

Все виды насилия очень опасны для психики человека, поскольку постоянно подрывается уверенность в себе, культивируются сомнения в собственной адекватности и человек может замкнуться в собственных переживаниях.

Чаще всего абьюзеры способствуют разрыву всех социальных связей партнера, ведь с одной стороны давит патологическая ревность, с другой – желание единолично контролировать свободу и интересы другого. Причина такого поведения чаще всего скрывается в детстве, в котором был схожий травматический опыт, и проявление насилия тут – обученный способ защититься от агрессивной среды.

Читай также: “В постели с врагом“: 6 главных признаков нездоровых отношений

Иногда абьюз - это осознанное поведение, за которым стоит патологическая личная выгода. Например, тотальный контроль за женой может позволить вести разгульный образ жизни, а при возникновении любых подозрений с ее стороны все легко оборачивается в  обвинение, ведь «она нездорова».

Невозможно быть абьюзером в одних отношениях, а во вторых стать гармоничным и зрелым человеком без осознания и исправления патологического поведения. Справиться с этим можно с помощью психотерапии, но прежде всего необходимо желание человека меняться.  

Смотрите больше в ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ 2 сентября!

Ранее мы раскрыли топ-7 интригующих фактов о ток-шоу “О чем молчат  женщины“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: абьюз, О чем молчат женщины, психология, психологическое насилие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь