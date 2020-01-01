Психолог Елена Божук назвала признаки психологического насилия.

Психолог шоу “О чем молчат женщины” объяснила, что такое абьюз и как его распознать Пресс-служба

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Уже 2 сентября в 19:00 на СТБ состоится премьера долгожданного ток-шоу “О чем молчат женщины” с легендарной Оксаной Байрак. Одна из программ будет посвящена теме домашнего насилия. Что же такое абьюз, как его распознать и может ли человек быть абьюзером в одних отношениях, но в других - нет. Об этом и многом другом рассказала психолог “О чем молчат женщины” на СТБ Елена Божук.

Психолог шоу “О чем молчат женщины” Пресс-служба

Абьюз – это насилие: физическое, эмоциональное, финансовое или интеллектуальное, поэтому абсолютно не имеет значения, кто его проявляет – мужчина или женщина, в любом случае в здоровых отношениях этого быть не должно.

Если с физическим насилием более понятно – ссадины и синяки сами кричат об этом, то признаки психологического насилия вызывают всегда много сомнений: а вдруг показалось.

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Такие отношения обычно начинаются очень сладко и форсированно. Комплименты по типу: «Все до тебя тебе и в подметки не годились», быстрые признания в любви и проживание на одной территории. С этого момента сладость понемногу уходит из отношений и появляется первая критика к партнеру: «Готовишь ты все-таки так себе», «Пора бы похудеть», «Да ты нездоровая, кто так реагирует»…Критика и обесценивания приобретают системность и остроту, отношения превращаются в двухфазные, но приятных и теплых моментов становится все меньше. Один из партнеров постоянно находится в более сильной и контролирующей позиции, в связи с чем позиция второго постоянно ослабевает.

Редко физическое насилие проявляется в самом начале, ему обычно предшествуют:

- эмоциональное насилие, когда рядом с партнером человек постоянно чувствует вину, обиду. Самые успешные манипуляции происходят как раз на основе чувстве вины: «Не хочешь близости – значит ты меня не любишь/у тебя есть другой, докажи, что это не так»;

- интеллектуальное, когда можно услышать высказывания по типу «что ты знаешь о жизни, да кто ты вообще такой»;

- духовное, когда перечеркиваются все важные для человека ценности;

- сексуальное – любой сексуальный контакт, основанный на принуждении, вне зависимости – это парень или муж;

- экономическое – полная финансовая зависимость от партнера и контроль жизнедеятельности: в магазин можно выйти только предварительно предупредив об этом и т.д.

Все виды насилия очень опасны для психики человека, поскольку постоянно подрывается уверенность в себе, культивируются сомнения в собственной адекватности и человек может замкнуться в собственных переживаниях.

Чаще всего абьюзеры способствуют разрыву всех социальных связей партнера, ведь с одной стороны давит патологическая ревность, с другой – желание единолично контролировать свободу и интересы другого. Причина такого поведения чаще всего скрывается в детстве, в котором был схожий травматический опыт, и проявление насилия тут – обученный способ защититься от агрессивной среды.

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Иногда абьюз - это осознанное поведение, за которым стоит патологическая личная выгода. Например, тотальный контроль за женой может позволить вести разгульный образ жизни, а при возникновении любых подозрений с ее стороны все легко оборачивается в обвинение, ведь «она нездорова».

Невозможно быть абьюзером в одних отношениях, а во вторых стать гармоничным и зрелым человеком без осознания и исправления патологического поведения. Справиться с этим можно с помощью психотерапии, но прежде всего необходимо желание человека меняться.

Смотрите больше в ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ 2 сентября!

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