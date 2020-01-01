5 привычных фраз, которые выдают токсичного партнера

Их частое использование или комбинации - серьезный повод задуматься о собственной безопасности.

Эти фразы стали настолько привычными, что мы перестали задумываться, сколько вреда и токсичности они несут в себе. Ivona расскажет, какие вполне обыденные фразы на самом деле являются тревожными сигналами токсичных отношений.

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1. Ты просто невозможна в критические дни

Типичная фраза из арсенала абьюзера. Мужчины привыкли оправдывать любое недовольство своей женщины (даже если его причиной являются сами) ей менструальным циклом. Естественно, куда легче обвинить особенности женского организма, чем задуматься о собственной несостоятельности. Да, во время ПМС и критических дней женщины порой бывают излишне эмоциональны, но не стоит забывать, что проявление эмоций - это реакция на определенные действия. Если никто не создает конфликтную ситуацию, то вспышки гнева не возникают из ниоткуда.

2. Этого вообще никогда не было/ Все было совершенно не так

Этот прием подмены действительности и убеждения в неспособности запоминать все, как есть, является одним из тревожных звоночков проявления газлайтинга. Мужчина, не желая брать на себя ответственность за поступки, которые выставляют его в невыгодном свете, пытается убедить партнершу в ее умственной несостоятельности. Как результат: прежде чем затеять обсуждение какого-то волнующего ее вопроса, женщина начинает сомневаться в правдивости собственных суждений, происходит подмены воображения действительностью и между тем, чтобы высказаться и выставить себя снова дурой в глазах мужчины, она предпочитает замалчивать проблемы.

3. Не смей плакать

На самом деле вид слез заставляет чувствовать себя некомфортно многих мужчин. Но они не учитывают главного: если ля слез есть причины, запрет на них не только не успокаивает, но и заставляет женщину плакать еще больше. Обычно после такой фразы, если партнерша не успокаивается (а это происходит крайне редко), следуют грубые выражения или даже рукоприкладство. По сути, запрет на слезы не что иное, как манипуляция: мужчина не только довел свою женщину до слез, но и заставляет ее чувствовать вину и неловкость за свои чувства, а сам при этом ощущает себя победителем, самоутверждаясь за счет ее минутной слабости.

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4. Я же пошутил

Парень, если твои шутки неизменно доводят женщину до слез, то либо у тебя проблемы с чувством юмора, либо пора прекращать шутить над тем, что больно задевает твою половинку. Нельзя делать гадости, а потом, видя ее реакцию, прикрываться неудачной шуткой. Давай на чистоту: это изначально не было шуткой, на подсознательном уровне ты понимал, что совершаешь или говоришь какую-то глупость, поэтому поспешил прикрыться особенностями своего чувства юмора. Для женщины самое обидное здесь то, что в шутку можно перевести абсолютно любую проблему в отношениях, чем ее партнер, скорее всего, и будет пользоваться в дальнейшем.

5. Если я такой плохой, почему же ты со мной?

И снова манипуляция, рассчитанная на то, чтобы женщина устыдилась своих чувств и самостоятельно оправдала своего партнера. Ведь эта фраза - отнюдь не предложение расстаться, это - проверка на верность. Если женщина пойдет паковать свои вещи, то сама станет инициатором разрыва и предательницей. Такие вопросы рассчитаны на то, чтобы вместо решения проблемы или сглаживания недовольства своей половинки, вынудить ее спеть хвалебную песнь токсичному партнеру и в очередной раз задуматься, что лучше ей и за всю жизнь не найти.

Ранее мы рассказывали, каким женщинам доверяют мужчины.

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