В премьерном выпуске 10 сезона "Детектора лжи" расскажут, что такое родительская любовь и в какой момент она превращается в источник детских комплексов.

"Детектор лжи": Что мы увидим в первом выпуске Пресс-служба

Сегодня, 31 августа в 19:00, на СТБ выйдет долгожданная премьера 10 сезона психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым. Что такое родительская любовь, в какой момент она превращается в источник детских комплексов? Своей историей поделится Анастасия Тешабаева, которая ни разу не слышала от своего отца слов любви.

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Девушка живет в Чернигове вместе со своими родителями и маленькой дочерью. Больше всего Анастасия боится, что в воспитании ребенка совершит те же ошибки, которые совершали ее родители.

«В детстве у меня было жесткое воспитание», – признается молодая мама.

За все время отец ни разу не говорил дочке, что любит ее. Героиня пришла на проект, разобраться в себе и стать для своего ребенка лучшим родителем, нежели были для Насти ее собственные.

"Детектор лжи" Пресс-служба

Анастасия считает, что ей не хватало внимания и любви. И только на «Детекторе лжи» станет известно, что отец героини тратил свое время и заботу не только на родных!

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Почему отношения семьи зашли в тупик? На кого тратил деньги отец вместо того, чтобы помочь дочери-подростку? Неужели девушке пришлось оголяться перед мужчинами, чтобы заработать? И чего на самом деле не хватало несовершеннолетней Насте?

Не пропустите премьерный выпуск проекта «Детектор лжи» сегодня, 31 августа в 19:00, на СТБ!

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