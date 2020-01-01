"Благодарен героям, что они не испугались": Карпачев высказался о "Детекторе лжи"

С помощью полиграфа герои "Детектора лжи" смогут восстановить справедливость и получить ответы на самые важные вопросы в жизни.

Дмитрий Карпачев стал ведущим шоу, которое помогает решать проблемы Пресс-служба

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В понедельник, 31 августа в 19:00, на СТБ стартует 10 сезон психологического проекта “Детектор лжи“, ведущем которого стал Дмитрий Карпачев. С помощью полиграфа герои смогут восстановить справедливость и получить ответы на самые важные вопросы в жизни. В свою очередь Дмитрий рассказал, почему важно посмотреть новый сезон “Детектора лжи“ и с какой целью люди обращаются в проект.

На проекте мы рассматриваем истории людей, которые пришли сюда за правдой. И я искренне благодарен им за то, что они не побоялись поделиться историями своей жизни, – рассказал ведущий. – Потому что после их ошибок, о которых мы говорили, у кого-то, кто посмотрит эту программу, появится шанс поступить по-другому, более мудро и взвешенно.

Дмитрий Карпачев стал ведущим шоу, которое помогает решать проблемы Пресс-служба

Дмитрий отмечает, что все истории проекта — интересные, поучительные и важные.

Люди с помощью проекта хотят для себя что-то прояснить, понять что-то в себе, поговорить о чем-то важном с родными и близкими, которые раньше отказывались это делать, например, сидя на кухне. Встречаются иногда среди заявок фрики – люди, которые не отдают себе отчета, зачем они хотят в проект, не понимают, что “Детектор лжи“ – это не забавный способ заработать. Такие люди точно не наши герои, – отметил Карпачев.

Ранее мы писали, что на СТБ состоялся первый выпуск “МастерШеф“-10.

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