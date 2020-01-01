"Детектор лжи": Полиграфолог Владимир Ведмидь рассказал о 10 сезоне шоу

Премьера нового сезона психологического проекта "Детектор лжи" состоится через неделю на СТБ.

Премьера 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи» стартует на СТБ уже 31 августа! Владимир Ведмидь, эксперт проекта и исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов, который точно знает, как выявить ложь, рассказал о своей работе в 10 сезоне «Детектора лжи» и пытались ли пойти на обман герои.

«Этот сезон об отношениях. О том, что их испортило. О том, какие выходы видят сами участники», – говорит полиграфолог.

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Сам же полиграф используется как инструмент выяснения правды, получения ответов на вопросы, которые фактически формируют будущее человека.

Несмотря на то, что между 9 и 10 сезонами «Детектора лжи» прошло несколько лет перерыва, эксперт уверяет, что в самом тестировании людей на полиграфе и в подходе к нему с научно-методической точки зрения за это время ничего не изменилось.

«Ложь выявляется такими же методами, как и раньше. Однако сейчас требования к специалистам стали выше. У полиграфолога должно быть соответствующее образование, подтвержденное документом учебного заведения», – отметил Владимир.

А вот требования к самому тестированию и вопросам усилились. Полиграфолог объяснил, что это закономерно. Ведь с ростом спроса повышается конкуренция на рынке и растет количество предложений. Клиент выбирает лучших. Поэтому думающие специалисты начинают совершенствоваться, повышать квалификацию, применять оборудование, соответствующее ДСТУ, и давать качественный результат.

По словам Владимира, в 10 сезоне «Детектора лжи» были даже случаи, когда люди пытались «протестировать» варианты обмана полиграфа.

«Я делал замечания, проводил повторное тестирование. Профессионала не обманешь», – уверил полиграфолог.

"Детектор лжи" Пресс-служба

Более того, среди героев были и те, которые в последний момент передумывали и отказывались проходить тестирование под предлогом личных проблем и т.д.

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Всем людям, которые садятся в кресло «Детектора лжи», Владимир пожелал одного: не бояться ошибки полиграфолога и быть искренними.

«В других случаях – готовьтесь к фиаско», – заключил специалист.

Смотрите проект «Детектор лжи» с 31 августа по понедельникам в 19:00 на СТБ!

Ведущий: Дмитрий Карпачев

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