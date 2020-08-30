Узнайте, какие танцы исполнили звездные участники и кто покинул проект в первом выпуске.

"Танці з зірками 2020": Как прошел первый эфир шоу (видео) instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 30 августа, состоялась премьера четвертого обновленного сезона шоу “Танці з зірками“. Посмотреть первый выпуск онлайн можно на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

Читай также: “Blow your mind“: Тина Кароль выпустила трек с американским рэпером Snoop Dogg

Ведущими проекта вновь стали Юрий Горбунов и Тина Кароль. А в роли ведущей балкона выступила победительница “Танців з зірками 2017“ Наталья Могилевская.

Лидер группы “The Hardkiss“ Юлия Санина и Дмитрий Жук станцевали ча-ча-ча под трек “Make up“. Пара получила 21 балл.

Актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко исполнили фьюжн под саундтрек к фильму “Скажене весілля“. Судьи оценили выступ пары в 22 балла.

Участник групп Mozgi и “Время и Стекло“ Позитив и Юлия Сахневич очаровали зрителей венским вальсом под музыку из “Ла-Ла Ленда“. За свой номер пара получила 21 балл.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona и Юрий Гурич удивили судей зажигательной сальсой под популярный трек Монатика “Каждый раз“. Они получили 16 баллов.

Фронтмен группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ Сергей Танчинец и Яна Цибульская исполнили венский вальс. Судьи проекта поставили паре 17 баллов.

Актриса и бывшая участница группы “Виа Гра“ Надежда Мейхер и Кирилл Васюк подарили зрителям румбу под хит “Притяжения больше нет“. Они получили первые 10 баллов нового сезона. Всего у пары 26 баллов.

Певица Санта Димопулос и Макс Леонов исполнили страстную самбу. За свое выступление звездные участники получили две десятки от Кухар и Чапкиса, а также 8 баллов от Ямы. В сумме у Санты и Макса - 28 баллов.

Слава Каминская из “НеАнгелов“ и Дмитрий Дикусар исполнили на главном паркете страны фокстрот под песню Шер. Судьи оценили их танец в 20 баллов.

Участник шоу “Холостяк“, футболист Сергей Мельник и Аделина Дели показали страстное танго и получили за свое выступление 21 балл.

Актер Тарас Цимбалюк и Яна Заяц исполнили контемперари и получили от судей 26 баллов.

Шоумен и ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева станцевали на паркете ча-ча-ча.

Певец Олег Винник и Алена Шоптенко рассказали историю Призрака Оперы с помощью танго. Их танец жюри оценили в 25 баллов.

Звезда сериала “Папик“ Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко не смогли исполнит джайв в первом эфире шоу. Пара заразилась коронавирусом.

А телеведущая Оля Фреймут и Илья Падзина, которые также заболели COVID-19, станцевали фокстрот в онлайн-режиме из самоизоляции. Их выступление судьи оценили в 26 баллов.

По правилам шоу, во время первого эфира ни одна пара не покинула проект, однако судьи все равно ставили оценки и комментировали выступления. Лучшим выступлением первого эфира стала самба Санты Димопулос и Макса Леонова. Жюри поставили паре 28 баллов.

Результаты первого выпуска “Танців з зірками 2020“:

Отметим, что в первом прямом эфире “Танців з зірками“ на паркет также вышли MONATIK и Вера Брежнева. Они подарили зрителям яркий хит “ВЕЧЕРиНОЧКА“.

Напомним, ранее экс-участница “Танців з зірками“ Елена Кравец сообщила, что выздровела от коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.