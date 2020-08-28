"Blow your mind": Тина Кароль выпустила трек с американским рэпером Snoop Dogg
Популярная исполнительница и ведущая, Народная артистка Украины Тина Кароль выпустила новый трек, который записала совместно с американскими исполнителями Snoop Dogg, Luca Dayz и LOE.
Читай также: Тина Кароль случайно рассекретила, как выглядит сын Осадчей и Горбунова
Релиз песни, которая получила название “Blow your mind“ состоялся в пятницу, 28 августа. Вместе с премьерой песни артисты выпустили яркое лирик-видео. Отметим, что продюсером и аранжировщиком неожиданной коллаборации стал Luca Dayz.
Luca Dayz, Snoop Dogg, Tina Karol & L.O.E. - Blow your mind: Слушать песню онлайн
@lucadayz ft. @snoopdogg, Tina Karol and @loemusicofficial Music by @lucadayz @mishka_the1 BENTLEY RECORDS, LLC Lyrics by @snoopdogg @lucadayz @mayornikova_yana @loemusicofficial #DominiqueFarrar Producer @lucadayz Arranger @lucadayz Music Label Bentley Records #tinakarol #тинакароль
Ранее сообщалось, что Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил