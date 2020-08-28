"Blow your mind": Тина Кароль выпустила трек с американским рэпером Snoop Dogg

Украинская певица Тина Кароль записала песню с американскими исполнителями Snoop Dogg, Luca Dayz и LOE.

Популярная исполнительница и ведущая, Народная артистка Украины Тина Кароль выпустила новый трек, который записала совместно с американскими исполнителями Snoop Dogg, Luca Dayz и LOE.

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Релиз песни, которая получила название “Blow your mind“ состоялся в пятницу, 28 августа. Вместе с премьерой песни артисты выпустили яркое лирик-видео. Отметим, что продюсером и аранжировщиком неожиданной коллаборации стал Luca Dayz.

Luca Dayz, Snoop Dogg, Tina Karol & L.O.E. - Blow your mind: Слушать песню онлайн

Ранее сообщалось, что Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке.

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