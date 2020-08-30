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"Танці з зірками 2020": Какие танцы исполнят пары в первом эфире

Спецтема: Танцы со звездами 2020
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Узнайте, что станцуют звездные пары в первом выпуске "Танців з зірками 2020" 30 августа.
"Танці з зірками 2020": Какие танцы исполнят пары в первом эфире
"Танці з зірками 2020": Какие танцы исполнят пары в первом эфире
Пресс-служба

Уже в это воскресенье, 30 августа, в 21:00 на телеканале «1+1» стартует новый сезон шоу «Танців з зірками». Накануне первого прямого эфира студию «Сніданку з 1+1» посетили судьи четвертого сезона обновленного проекта прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легендарный Григорий Чапкис. Они начали праздничный эфир, исполнив зажигательный танец под неизменный джингл проекта.

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Участники сезона тоже присоединились к утренней студии, но с помощью видеосвязи. Впервые в истории «Сніданку з 1+1» на экран вывели сразу 14 окошек с участниками. Такой инновационный формат был обусловлен карантинными ограничениями. Однако, уже в это воскресенье зрители увидят звезд на паркете в прямом эфире «Танців з зірками».

Судьи поделились ожиданиям от нового сезона:

«Мы с нетерпением ждем начала нового сезона. Я уверена, что мы будем наблюдать не только за праздником танца, красоты, но и еще на паркете будут скандалы, интриги, любовь, и даже рождение ребенка», - интригует Екатерина Кухар.

Влад Яма рассказал, что до сих пор не может поверить, что в этом сезоне на паркет выйдет такой невероятный состав звезд:

«Это чудо. Такое количество интересных и непредсказуемых звезд может собрать только проект «Танці з зірками». Я слышал слухи, что многие опасаются Олега Винника, даже он сам», - пошутил Влад.

А отвечая на вопрос ведущих Егора Гордеева и Нелли Шовкопляс о фаворитах шоу, Григорий Николаевич отметил, что пока их нет, а предсказать, кто станет финалистами, на данном этапе почти невозможно: «Главные судьи в шоу - это телезрители».

"Танці з зірками 2020"
Пресс-служба

В прямом эфире требовательные, но всегда справедливые судьи объявили участникам шоу стили, которые им придется танцевать уже в это воскресенье. Судьи достали карточки со стилем для каждой пары из конверта и объявляли их участникам, которые с нетерпением ждали этого момента целых три недели.

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Так, певица и молодая мама Санта Димопулос и Макс Леонов исполнят страстную самбу, которую участники прошлого сезона называли «самбой-убийцей». Участник групп Mozgi и «Время и Стекло» Позитив и Юлия Сахневич очаруют венским вальсом, шоумен и ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева зажгут на паркете ча-ча-ча. Актриса и бывшая участница группы «Виа Гра» Надежда Мейхер и Кирилл Васюк удивят румбой, в то время, как певец, и кумир миллионов Олег Винник и Алена Шоптенко продемонстрируют страсть с помощью танго. Актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко станцуют фьюжн, лидер группы «The HARDKISS» Юлия Санина и Дмитрий Жук удивят ча-ча-ча, рэп-исполнительница Alyona Alyona и Юрий Гурич будут удивлять судей сальсой. В свою очередь, участник шоу «Холостяк» Сергей Мельник и Аделина Дели проживут историю в стиле танго, актер Тарас Цимбалюк и Яна Заяц очаруют контемперари, актриса, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко продемонстрируют джайв, а телеведущая Оля Фреймут и Илья Падзина воплотят в жизнь фокстрот. Также этот стиль бального танца станцует пара Славы Каминской и Дмитрия Дикусара, а вот фронтмен группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец и Яна Цибульская будут удивлять вальсом.

В свою очередь, участники нового сезона поделились эмоциями накануне премьеры:

«Мои дочери не знают, что я участвую в «Танцях з зірками», я хочу сделать для них сюрприз», - сказала украинская актриса Надежда Мейхер. А кумир миллионов Олег Винник отметил, что для него главное, чтобы его партнерша Алена Шоптенко была довольна их танцем. Юлия Санина с Дмитрием Жуком предупредили, что собираются побеждать: «Мы настроены решительно. Дима учит меня танцевать с нуля, ведь я никогда раньше этого не делала, потому увидите что-то новенькое от рокеров». А вот Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева сказали, что готовы удивлять, ведь только они будут танцевать втроем. В свою очередь, Санта Димопулос и Макс Леонов пообещали покорять судей и зрителей красотой танца, эмоциями и техникой.

Смотрите премьеру нового четвертого сезона «Танців з зірками», которая состоится уже в это воскресенье, 30 августа, в 21:00 на телеканале «1+1».

Ранее сообщалось, что Вера Кекелия станет новой ведущей проекта “Життя відомих людей“.

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Теги: Танці з зірками 2020
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Источник: ivоna bigmir)net

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