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"На первом свидании рановато": Каминская запостила провокационный кадр с Дикусаром

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Участница "Танців з зірками" Слава Каминская с юмором рассказала фанам, почему в первом выпуске не станцует танго или румбу.
"На первом свидании рановато": Каминская запостила провокационный кадр с Дикусаром
"На первом свидании рановато": Каминская запостила провокационный кадр с Дикусаром
instagram.com/babaslavka

Известная украинская исполнительница, солистка группы “НеАнгелы“ и участница нового сезона “Танців з зірками“ Слава Каминская поделилась первой фотографией с репетиции первого танца.

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На своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость опубликовала снимок со своим партнером по танцевальному шоу, экс-мужем Ирины Билык и Алены Шоптенко - Дмитрием Дикусаром. Каминская сделала селфи в зеркало во время выполнения одного из танцевальных движений в тренировочном зале.

Свежий кадр Слава дополнила шуточным комментарием. Звезда напомнила, что в одном из предыдущих постов устроила опрос среди фанов. Каминская поинтересовалась, какой первый танец зрители ждут от ее пары с Дмитрием. Многие написали, что хотели бы посмотреть на румбу или танго. Однако певица в шутку отметила, что ей и Дикусару еще рановато такие танцы исполнять.

“Неанонимное голосование несколькими постами ранее показало, что большинство зрителей ждёт от нас танго или румбу. А мне вот кажется, рановато как-то, на первом-то свидании бёдра о бёдра растирать😂“, - забавно подписала фото Каминская.

Ранее Слава из “НеАнгелов“ рассказала, поддерживает ли хорошие отношения с экс-мужем Эдгаром Каминским.

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Теги: Слава Каминская, Танці з зірками 2020, Дмитрий Дикусар
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Источник: Ivоna bigmir)net

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