Премьера третьего сезона проекта "Життя відомих людей" состоится 31 августа на канале 1+1.

Накануне премьеры третьего сезона проекта «Життя Відомих Людей», которая состоится 31 августа в 9:25 на телеканале 1+1, названы имена обновленного состава ведущих шоу. Так, новой ведущей проекта станет популярная певица, участница “Жіночого Кварталу“ Вера Кекелия. Компанию ей составит актер Богдан Юсипчук, который уже вел предыдущие сезоны проекта. Звезды не понаслышке знают все секреты мира шоу-бизнеса, ведь сами прошли долгий и тернистый путь к успеху.

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Вера Кекелия - успешная певица, молодая мама, участница «Голосу країни» и участница «Жіночого кварталу» на 1+1. Ведущая рассказывает, что на пути к успеху успела ближе познакомиться з закулисьем мира знаменитых и влиятельных людей:

«У меня большой опыт в шоу-бизнесе. Мой путь на сцену был непростым, но очень интересным. Я сама переживала разные этапы в своем творчестве и жизни, а также становилась свидетелем событий, которые происходили за кулисами шоу-бизнеса. Многие знаменитости и их невероятные достижения были примером для меня. Поэтому истории героев «ЖВЛ» мне близки».

Также певица рассказала, что с телеканалом 1+1 у нее связано много приятных моментов:

«Я с радостью приняла предложение стать ведущей программы «ЖВЛ» и частью этой большой семьи. С Богданом у нас возник контакт с первого слова на съемочной площадке. Мне кажется, между нами завязались по-настоящему дружеские отношения, как будто мы знакомы сто лет».

Вера Кекелия станет новой ведущей проекта "Життя відомих людей" Пресс-служба

А несменный ведущий шоу Богдан Юсипчук поделился впечатлениями от нового сезона:

«Новый сезон «ЖВЛ» для меня - это глоток свежего информационного воздуха в бурном 2020 году. Меня вдохновляют откровения звезд, а также новая соведущая, - заинтриговал Богдан, и добавил, что быстро нашел общий язык с Верой, несмотря на то, что ранее пересекался с ней на светских мероприятиях. - Мы еще на кастинге поняли, насколько нам комфортно вместе. Мы шутим, импровизируем, поддерживаем друг друга. Вера сразу гармонично влилась в нашу команду и теперь дарит позитив в кадре и вне его».

Вера заменит в роли ведущей певицу TAYANNA, которую зрители помнят по прошлым сезонам.

«Команда благодарна TAYANNA за два сезона. Она выпустила новый крутой альбом, который представила в утреннем эфире 1+1, и теперь планирует полностью посвятить себя музыке. Поэтому наше расставание, хоть и с привкусом печали, впрочем добровольное и обоюдное решение», - поделился подробностями руководитель «ЖВЛ» Антон Степюк.

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Накануне премьеры ведущие и журналисты проекта вместе со звездами украинского шоу-бизнеса снялись в изысканном интро-ролике к новому сезону проекта. Так, MONATIK везет Богдана и журналистов «ЖВЛ» побережьем Киевского моря на красном кабриолете. Они приезжают к праздничному залу, в котором Богдана уже ждет новая соведущая и гости, среди которых Екатерина Кухар и Владимир Дантес.

"Життя відомих людей" Пресс-служба

В новом сезоне команда проекта уже готовит для телезрителей новые эксклюзивные истории из жизни знаменитостей: звезд шоу-бизнеса, спортсменов, политиков и бизнесменов - людей, которых знают в Украине и мире, которые являются частыми гостями на красных дорожках.

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