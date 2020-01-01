Снежана Онопка отреагировала на слухи об анорексии

Украинская модель Снежана Онопка рассказала, в чем секрет ее стройной фигуры.

Модель Снежана Онопка рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», как реагирует на слухи о себе.

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В прессе не раз появлялась информация, что у известной модели анорексия. Снежана Онопка откровенно рассказала в «Зірковому шляху», в чем секрет ее стройности.

«Если бы вы увидели мою маму и брата, то поняли бы, что это генетика, а не использование каких-то специальных упражнений или употребление определенных продуктов», – объяснила героиня «Зіркового шляху».

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Снежана Онопка призналась, что она не любит ходить в спортзал и не сидит на диетах. Однако, по словам героини «Зіркового шляху», у нее никогда не было пищевого расстройства.

«Однажды меня очень сильно поддержал Карл Лагерфельд. Он сказал всем журналистам: «Ну какая она анорексичка? Если у нее такое тело и нормальный цвет лица, что вы от нее хотите?». Меня это спасло», – поделилась Снежана Онопка в интервью для канала «Украина».

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