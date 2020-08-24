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"Так и влюбиться можно": Даша Астафьева похвасталась фигурой в купальнике

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Звезда "Playboy" Даша Астафьева позировала на фоне моря.
"Так и влюбиться можно": Даша Астафьева похвасталась фигурой в купальнике
"Так и влюбиться можно": Даша Астафьева похвасталась фигурой в купальнике
instagram.com/da_astafieva

Украинская исполнительница, актриса и фотомодель Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками с отдыха. На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка запостила пляжные кадры.

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На свежих фото звезда “Playboy“ предстала в сдельном купальнике бежевого цвета с текстовым принтом  и глубоким декольте. Даша позировала на фоне моря и гор. Еще на нескольких кадрах она запечатлена на пледе в оригинальных очках. 

“Внимание, внимание! Человек по фамилии Бонд, подойдите, пожалуйста, на ресепшн, Вас ожидают! Повторяю, Вас ожидают!“, - с юмором подписала одну из публикаций Астафьева.

  • “Идеальная девушка Бонда 🔥🔥🔥 ❤️“,
  • “Ну тут скорее Бонду нужно ожидать... такая красотка!“,
  • “Дашуль, у тебя очень красивая фигурка!!!“,
  • “Так и влюбиться можно“,
  • “Просто шикарна, богиня👍💣💣💣“
  • “Ты красивая женщина❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️“, - пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее Даша Астафьева засветила пышную грудь в мокрой майке.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: ivоna bigmir)net

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