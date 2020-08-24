"Так и влюбиться можно": Даша Астафьева похвасталась фигурой в купальнике
Украинская исполнительница, актриса и фотомодель Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками с отдыха. На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка запостила пляжные кадры.
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На свежих фото звезда “Playboy“ предстала в сдельном купальнике бежевого цвета с текстовым принтом и глубоким декольте. Даша позировала на фоне моря и гор. Еще на нескольких кадрах она запечатлена на пледе в оригинальных очках.
“Внимание, внимание! Человек по фамилии Бонд, подойдите, пожалуйста, на ресепшн, Вас ожидают! Повторяю, Вас ожидают!“, - с юмором подписала одну из публикаций Астафьева.
- “Идеальная девушка Бонда 🔥🔥🔥 ❤️“,
- “Ну тут скорее Бонду нужно ожидать... такая красотка!“,
- “Дашуль, у тебя очень красивая фигурка!!!“,
- “Так и влюбиться можно“,
- “Просто шикарна, богиня👍💣💣💣“
- “Ты красивая женщина❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️“, - пишут в комментариях пользователи Сети.
Напомним, ранее Даша Астафьева засветила пышную грудь в мокрой майке.
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