Снежана Онопка призналась, почему решила рассказать о насилии в семье.

"Хочу, чтобы мы друг о друге больше не вспоминали": Снежана Онопка рассказала об угрозах мужа Пресс-служба

Модель Снежана Онопка рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» о том, какие угрозы получает от супруга и почему решила рассказать о насилии в семье.

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Украинская модель Снежана Онопка долгое время терпела жестокое обращение мужа, а сегодня ей приходится защищаться от его преследований.

«У меня тяжелый развод. С угрозами, со всем остальным, – поделилась героиня «Зіркового шляху». – Но я это отпустила. Хочу, чтобы нас развели, разделили имущество, и все – мы друг о друге больше не вспоминали».

В 2011 году известная модель вышла замуж за бизнесмена Николая Щура. О том, как Снежана Онопка жила в браке, никто не знал, и только теперь она решилась рассказать правду.

«Иногда нет выбора. Когда тебе угрожают, к сожалению, ничего не остается, как только отбиваться и говорить правду, – откровенно призналась Снежана Онопка. – Это просто так вышло, я этого не хотела».

У многих людей может сразу возникнуть вопрос, почему модель так долго молчала.

«Значит, не смогла уйти раньше. У каждого, наверно, есть свой срок, свой предел терпения. Не смогла. Ошибка, – сказала Снежана Онопка в интервью для канала «Украина». – Я желаю всем женщинам, которые оказались в подобной ситуации, все-таки не тянуть так долго и пытаться уйти раньше. Потому что ничего не поменяется. Все будет только хуже».

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По словам модели, ей пришлось рассказать об этом в СМИ, потому что никакие другие меры не действовали на мужа.

«Я пыталась сначала мирно все решить. Не получилось, он начал угрожать, – объяснила модель в интервью для канала «Украина». – Мне ничего не осталось, как обратиться в прессу и действовать, потому что я девочка, и поступаю так, как могу».

Снежане больно даже вспоминать о том, какими были угрозы близкого человека.

«Их куча и недавно они были. И психушки, и тюрьма, и родителей трогали. Маму в основном. На самом деле все очень серьезно, – рассказала героиня «Зіркового шляху», - Если я буду о чем-то сильно сожалеть, то сойду с ума. Поэтому я заняла следующую позицию: все, что я пережила, значит, так должно было случиться. А дальше будет только лучше. Новые планы, новые сражения, новые встал-упал и т.д. Я не зацикливаюсь на прошлом, иду вперед, знаю свои цели и хочу их достичь».

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