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Пара из "Наречена для тата-2" сыграла свадьбу

Спецтема: ТВ и телешоу
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Герои второго сезона шоу "Наречена для тата" Григорий Липовецкий и Вита Гончаренко.
Пара из "Наречена для тата-2" сыграла свадьбу
Пара из "Наречена для тата-2" сыграла свадьбу
Пресс-служба

Герои романтического реалити СТБ «Наречена для тата» продолжают радовать хорошими новостями из личной жизни. 15 августа пара, которая нашла любовь во втором сезоне проекта, – Григорий Липовецкий и Вита Гончаренко – сыграла свадьбу.

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Вита и Гриша познакомились во время съемок 2 сезона реалити. Целый месяц герои провели под одной крышей, ходили на свидания, делили быт, решали проблемы. Пары формировали опытные психологи проекта с помощью специальной программы совместимости.

«Я на 100 % была уверена, что встречу свою любовь в проекте «Наречена для тата» и выйду замуж. Другого исхода я себе даже не представляла», – призналась Вита.

Однако отношения этой пары сложно было назвать идеальными. Первое впечатление от знакомства с мужчиной оказалось обманчивым. Да о общение с дочками Гриши давалось Вите нелегко. Но все это не помешало паре сделать выбор в пользу общего будущего в день финала проекта.

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После проекта Вита и Гриша столкнулись с новой проблемой – отношениями на расстоянии, ведь Гриша живет в Израиле, а Вита – в Украине. Не обходилось без ссор и даже расставания, как призналась пара. Но сейчас супруги убеждены: сохранить отношения на расстоянии можно, но только при условии обоюдного желания.

Свадьбу пара сыграла в Украине 15 августа, недалеко от города Сумы, где живет Вита. Гостей на торжестве было около 50 – только родные и близкие.

Пара из
Пара из "Наречена для тата-2" сыграла свадьбу
Пресс-служба

«Волновалась очень! Мне хотелось, чтобы свадьба была такой, как я ее нарисовала у себя в голове. Чтобы все понравилось нашим гостям. И во время произношения клятвы безумно волновалась. К счастью, все прошло, как я и мечтала», – рассказала счастливая невеста.

В своей клятве Гриша пообещал самое главное – приложить максимальные усилия, чтобы сделать любимую счастливой.

Свое будущее супруги видят в Израиле после того, как будут оформлены все необходимые документы для переезда Виты. 

«Переезжать страшно. Другая страна, другой менталитет, другие люди. Это как начать жизнь с нового листа. Но самое главное, что у меня есть мой мужчина, моя поддержка, опора и защита. С ним мне ничего не страшно», – поделилась Вита.  

А пока пара наслаждается новым статусом супругов. В дальнейших планах и мечтах – большая счастливая семья с общими детками.

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Напомним, что в первом сезоне «Наречена для тата» любовь нашли Юрий Шпилька и Татьяна Сирица. После проекта девушка переехала из Черкасс в село Майдановку, пара сыграла свадьбу, а позже Таня родила первенца, которого супруги назвали Артуром. Теперь молодые родители воспитывают двух сыновей – Юру (ребенка от первого брака Юрия) и Артурчика.

А каким будет третий сезон романтического реалити «Наречена для тата» – смотрите каждую пятницу в 19:00 на СТБ!

Ранее сообщалось, что в новом выпуске шоу “Наречена для тата“ появился еще один герой.

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Теги: Наречена для тата
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Источник: Ivоna bigmir)net

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