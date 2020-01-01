Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В новом выпуске шоу "Наречена для тата" появится еще один герой

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
В одиннадцатом эпизоде романтического реалити "Наречена для тата" примет участие папа-изобретатель.
В новом выпуске шоу "Наречена для тата" появится еще один герой
В новом выпуске шоу "Наречена для тата" появится еще один герой
Пресс-служба

Сегодня, 14 августа в 19:00, на СТБ выйдет 11 выпуск романтического реалити «Наречена для тата». Свою историю в проекте начнет весьма необычный герой – папа-изобретатель, который ведет отшельнический образ жизни. Подробности в анонсе.

Читай также: “Наречена для тата“: Милые фото героев первого сезона

Еще одним героем «Наречена для тата» станет 34-летний Алексей. По профессии он инженер-конструктор, производит веломобили, в том числе и корпусные. Алексей ведет отшельнический образ жизни. Воспитывает 5-летнюю Викторию и 10-летнего Степана.

После развода Алексей пытался наладить личную жизнь, но все попытки были неудачными. Знакомился в соцсетях и с первых фраз понимал, подходит ему человек или нет. Своих детей и увлечение веломобилями герой ставит на первое место. Но в то же время он мечтает найти женщину, с которой смог бы создать целостную семью.

Мужчина хочет встретить творческую, спортивную девушку, которая приняла бы его таким, какой он есть. Кто станет потенциальной невестой самобытного папы и какой будет первая встреча пары?

Смотрите 11 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 14 августа в 19:00, на СТБ!

Ранее были названы имена звездных экспертов нового ток-шоу “О чем молчат женщины“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Наречена для тата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь