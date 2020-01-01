"Танці з зірками 2020": Стала известна дата премьеры нового сезона

Первый прямой эфир четвертого сезона обновленного шоу "Танці з зірками" состоится 30 августа в 21:00 на "1+1".

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30 августа на телеканале «1+1» стартует новый сезон шоу «Танці з зірками». Традиционно каждое воскресенье в 21:00 зрители будут болеть за звездных участников, отправляя смс сообщения за своих фаворитов, которые будут танцевать на главном паркете страны. Четвертый сезон обновленного проекта, по словам продюсеров, удивит зрителей не только ярким звездным составом участников, но и зрелищными постановками, бальными и современными танцами.

Также организаторы сообщили о старте продаж билетов на прямые эфиры нового сезона проекта “Танці з зірками“.

Прямые эфиры четвертого сезона шоу «Танці з зірками» традиционно будут проходить в павильоне на ВДНХ в Киеве. В связи с продолжением в Украине адаптивного карантина организаторы внесли изменения в условия пребывания зрителей на съемочной площадке проекта. Поэтому билеты можно приобрести только на прямые эфиры нового сезона шоу, и в ограниченном количестве. Столы, за которыми будут сидеть зрители, будут расположены на расстоянии 1,5 метров друг от друга - за столом гости смогут разместиться по двое.

Стала известна дата премьеры нового сезона "Танців з зірками 2020" Пресс-служба

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Во время прямых эфиров зрителей ждут впечатляющие выступления звездных участников нового сезона: Олега Винника, Надежды Мейхер, Санты Димопулос, Тараса Цымбалюка, Дарьи Петрожицкой, Юлии Саниной, Славы Каминской, Дмитрия Танковича, Alyona Alyona, Позитива, Сергея Танчинца, Сергея Мельника, Арама Арзуманяна и Ольги Фреймут. Режиссеры-постановщики сезона - Леся Подолянко и Дмитрий Гук, работающих над проектами «Танці з зірками», «Голос країни» и «Голос.Діти», главный хореограф проекта - Ксения Горб.

Традиционно в шоу «Танці з зірками» участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюк.

Смотрите «Танці з зірками» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.

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