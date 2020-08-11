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Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун выпустит откровенные мемуары

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Выход автобиографии голливудской актрисы Шэрон Стоун запланирован на март 2021 года.
Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун выпустит откровенные мемуары
Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун выпустит откровенные мемуары
Getty Images

Известная голливудская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун поделилась с поклонниками отличной новостью. Звезда анонсировала выход автобиографии.

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На своей странице в Инстаграм 62-летняя знаменитость рассказала, что книга получила название “The Beauty of Living Twice“ (“Красота жить дважды“). На страницах мемуаров фанаты Шэрон могут узнать более детально о самых сложных периодах жизни актрисы. Презентация автобиографии Стоун состоится в марте 2021 года.

“Возможность побудила меня написать эту книгу: возможность расти и делиться этим ростом. Я научилась прощать непростительное. Я надеюсь, что когда я разделю свое путешествие, вы тоже научитесь делать то же самое. “The Beauty of Living Twice“ выйдет в марте 2021 года одновременно в твердом переплете и в виде электронной книги, а также в аудио“, - поделилась актриса.

Ранее Шэрон Стоун растрогала Сеть фотографией из детства.

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Теги: Шэрон Стоун
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Источник: Ivоna bigmir)net

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