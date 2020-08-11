Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун выпустит откровенные мемуары
Известная голливудская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун поделилась с поклонниками отличной новостью. Звезда анонсировала выход автобиографии.
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На своей странице в Инстаграм 62-летняя знаменитость рассказала, что книга получила название “The Beauty of Living Twice“ (“Красота жить дважды“). На страницах мемуаров фанаты Шэрон могут узнать более детально о самых сложных периодах жизни актрисы. Презентация автобиографии Стоун состоится в марте 2021 года.
“Возможность побудила меня написать эту книгу: возможность расти и делиться этим ростом. Я научилась прощать непростительное. Я надеюсь, что когда я разделю свое путешествие, вы тоже научитесь делать то же самое. “The Beauty of Living Twice“ выйдет в марте 2021 года одновременно в твердом переплете и в виде электронной книги, а также в аудио“, - поделилась актриса.
Possibility made me write this book: the opportunity to grow, and to share that growth. I have learned to forgive the unforgivable. My hope is that as I share my journey, you too will learn to do the same. 🌿🤍Sharon _____________________ The Beauty of Living Twice will be released March 2021 simultaneously in hardcover and as an eBook, and also in audio. Published by Alfred A. Knopf.
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