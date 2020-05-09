Шэрон Стоун растрогала Сеть фотографией из детства

Актриса разместила снимок в социальной сети.

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Известная голливудская актриса Шэрон Стоун показала себя в детстве. Знаменитость разместила черно-белое фото на своей странице в Инстаграм, чем порадовала своих поклонников.

62-летняя звезда выложила в соцсеть снимок, на котором изображена в костюме сиделки. На тогда еще будущей звезде перчатки, чепчик и пальто.

Я не хочу, чтобы кто-то думал, что у меня не было опыта сиделки, - добавила в описании к снимку актриса и поблагодарила всех, кто помогает больным Covid-19.

Недавно мы рассказывали, как украинские селебритис поздравляют мам с Днем матери.

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