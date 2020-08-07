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Умер сын Виктора Павлика: Как звездный отец и его молодая жена прокомментировали смерть Павла

Комментариев: 2
21-летний Павел Павлик ушел из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Умер сын Виктора Павлика: Как звездный отец и его молодая жена прокомментировали смерть Павла
Умер сын Виктора Павлика: Как звездный отец и его молодая жена прокомментировали смерть Павла
instagram.com/repyahovakate

В пятницу, 7 августа, умер сын украинского исполнителя Виктора Павлика от брака с Ларисой Созаевой. Причиной смерти 21-летнего Павла стал рак позвонков.

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Первой о смерти Павлика-младшего сообщила его мама.На своей странице в Facebook Созаева опубликовала архивное видео, где еще совсем маленький Павел читает молитву. 

Спустя несколько часов прокомментировал утрату и звездный отец Виктор Павлик. На своей странице в Facebook Народный артист Украины назвал сына своим “ангелом“.

“Спочивай з Богом, синку. Ти тепер мій Ангел. Амінь“, - написав певец.

О семейной трагедии высказалась и молодая супруга Виктора, 25-летняя Екатерина Репяхова. О смерти Павла она узнала во время отдыха с мамой в Болгарии. Девушка призналась, что ей сейчас очень больно. Она поменяла билеты, чтобы как можно скорее вернуться в Украину и поддержать мужа.

Напомним, ранее молодая жена Виктора Павлика призналась, что лечила его от зависимости.

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Теги: Виктор Павлик, Павел Павлик, Екатерина Репяхова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  07.08.2020, 16:24
Оценка:  -1
pусский
А способна ли Катька родить здорового? Судя по виду, у неё с детства глисты, она поражена радиацией (нос распиздолен), плюс Репяхина стерва - что из такой вылезет? Только вонючее дерьмо, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  07.08.2020, 16:17
Оценка:  -1
гость
Ничего, Катька-жопанос родит ему нового, здорового!
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