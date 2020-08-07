Экс-жена Виктора Павлика сообщила о смерти сына Павла

21-летний Павел Павлик более года боролся с онкологическим заболеванием.

В пятницу, 7 августа, ушел из жизни младший сын украинского исполнителя Виктора Павлика. 21-летний Павел умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Более года назад в Павлика-младшего обнаружили рак костей.

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О смерти Павла сообщила его мама, экс-супруга Виктора Павлика Лариса Созаева. На своей странице в Facebook она опубликовала архивное видео, где еще совсем маленький Павел читает молитву.

“Забрал Господь моего ангела!“, - написала Созаева.

Отметим, что в конце июня Павел Павлик рассказал своим подписчикам, что после 18 курсов химиотерапии вместе с врачами и родителями принял решение дать иммунитету возможность восстановиться. Поэтому на некоторое время он отказался от лечения.

Напомним, ранее молодая жена Виктора Павлика призналась, что лечила его от зависимости.

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