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Экс-жена Виктора Павлика сообщила о смерти сына Павла

Комментариев: 4
21-летний Павел Павлик более года боролся с онкологическим заболеванием.
Экс-жена Виктора Павлика сообщила о смерти сына Павла
Экс-жена Виктора Павлика сообщила о смерти сына Павла
facebook.com/vpavlik100

В пятницу, 7 августа, ушел из жизни младший сын украинского исполнителя Виктора Павлика. 21-летний Павел умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Более года назад в Павлика-младшего обнаружили рак костей.

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О смерти Павла сообщила его мама, экс-супруга Виктора Павлика Лариса Созаева. На своей странице в Facebook она опубликовала архивное видео, где еще совсем маленький Павел читает молитву. 

“Забрал Господь моего ангела!“, - написала Созаева.

Отметим, что в конце июня Павел Павлик рассказал своим подписчикам, что после 18 курсов химиотерапии вместе с врачами и родителями принял решение дать иммунитету возможность восстановиться. Поэтому на некоторое время он отказался от лечения.

Напомним, ранее молодая жена Виктора Павлика призналась, что лечила его от зависимости.

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Теги: Виктор Павлик, Павел Павлик, умер
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  07.08.2020, 12:13
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гость
Соболезную.
гость  (аноним)  07.08.2020, 12:09
Оценка:  0
гость
Прими его душу, Господи.
Vasilkovich    07.08.2020, 12:07
Оценка:  0
Vasilkovich
Сильный человек ушел. Царство небесное.....
Ангел  (аноним)  07.08.2020, 12:05
Оценка:  +1
Ангел
С ним все хорошо... мы его будем оберегать на небесах
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