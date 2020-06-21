Молодая жена Виктора Павлика призналась, что лечила его от зависимости

По словам Репяховой, она "собирала по крупинкам" своего возлюбленного.

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Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова впервые рассказала, как лечила его от зависимости. На своей странице в Инстаграм возлюбленная артиста поделилась своей архивной фотографией, где ей 21 год.

Как отметила Катя, фото было сделано за полгода до встречи с известным певцом, после которой, ей пришлось “собирать его по крупинкам“.

Буду лечить его от зависимости. На моих глазах отменится не один концерт. Но я буду сильной и со всех сил буду спасать жизнь любимого человека. Сама. Без никакой помощи. Даже когда в реанимации мне скажут, что в следующий раз его уже не спасут. Для того, чтобы эта жизнь сделала все, чтобы спасти другую и в трудные минуты быть рядом, - написала в посте Репяхова.

instagram.com/repyahovakate

Она добавила, что готова помогать Павлику столько, сколько этого потребуется:

И я снова буду собирать жизнь Виктора по крупинкам. Но я буду сильной, я буду рядом, буду его опорой. Потому что я нужна ему, как никогда. Я не знаю сколько еще раз мне придется собирать жизнь Виктора по крупинкам, но я буду это делать пока дышу. Наверное, это моя миссия.

Напомним, что накануне стало известно, что больной раком сын Виктора Павлика прекратил лечение.

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