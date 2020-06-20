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Больной раком сын Павлика прекратил лечение

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21-летний Павел отказался от химиотерапии.
Больной раком сын Павлика прекратил лечение
Больной раком сын Павлика прекратил лечение
facebook.com/vpavlik100

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Сын украинского певца Виктора Павлика прекратил химиотерапию. 21-летний Павел сообщил, что  лечение не дает результатов и его онкологическое заболевание только прогрессирует. 

Об этом сын артиста сообщил в субботу, 20 июня, на своей странице в Facebook. За все время болезни Павел прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых, сколько смогу, – написал Павел.

Он добавил, что относится ко всему спокойно, и что лишние эмоции, страх и депрессия только негативно повлияют на его организм.

Напомним, что октябре 2019 года Виктор Павлик шокировал поклонников ужасной новостью о том, что у его сына Павла обнаружили рак. Артист обратился за помощью и объявил сбор средств на лечение парня.

Ранее мы писали, как защититься от рака: рекомендации онкохирурга.

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Теги: Виктор Павлик, дети звезд, рак
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navigator2    20.06.2020, 20:00
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