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Виктор Павлик обратился к своему сыну, который отказался лечить рак

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21-летний Павел решил прервать курс химиотерапии.
Виктор Павлик обратился к своему сыну, который отказался лечить рак
Виктор Павлик обратился к своему сыну, который отказался лечить рак
instagram.com/viktorpavlik

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Вчера стало известно, что сын украинского певца Виктора Павлика прекратил химиотерапию. 21-летний Павел сообщил, что  лечение не дает результатов и его онкологическое заболевание только прогрессирует. 

На своей странице в Инстаграм Виктор Павлик разместил снимок сына и выразил слова поддержки парню. На фото Павел изображен в военной форме.

После окончания школы Павел поступил в Национальную академию СБУ, где успел отслужить всего два года. Однако даже это время был для него теплым и душевным, ведь дважды он был участником военного парада на День Независимости Украины.

Павел. Папа любит. Папа рядом, – написал певец.

Ранее сообщалось, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой.

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Теги: Виктор Павлик, рак, дети звезд
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