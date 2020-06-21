Виктор Павлик обратился к своему сыну, который отказался лечить рак
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Вчера стало известно, что сын украинского певца Виктора Павлика прекратил химиотерапию. 21-летний Павел сообщил, что лечение не дает результатов и его онкологическое заболевание только прогрессирует.
На своей странице в Инстаграм Виктор Павлик разместил снимок сына и выразил слова поддержки парню. На фото Павел изображен в военной форме.
После окончания школы Павел поступил в Национальную академию СБУ, где успел отслужить всего два года. Однако даже это время был для него теплым и душевным, ведь дважды он был участником военного парада на День Независимости Украины.
Павел. Папа любит. Папа рядом, – написал певец.
Ранее сообщалось, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой.
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