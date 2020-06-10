Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой

Комментариев: 0
Певец и его возлюбленная тайно поженились в конце мая.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой
instagram.com/repyahovakate

Украинский исполнитель Виктор Павлик и его возлюбленная и концертный директор Екатерина Репяхова тайно расписались. Об этом сообщила сама новоиспеченная жена артиста.

Читай также: “О разнице в возрасте“: Невеста Павлика призналась, как мама реагирует на ее выбор

Так, на своей странице в Инстаграм Екатерина рассекретила, что Виктор официально стал ее мужем 29 мая. Однако, влюбленные договорились публично рассказать о радостном событии спустя 12 дней, 10 июня. Этот день пара выбрала не случайно. Именно на эту дату Репяхова и Павлик планировали роскошную свадьбу в Днепре. Но из-за карантина торжество пришлось перенести.

“29 мая мы стали мужем и женой. Вот уже, как 12 дней❤️ Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоём, поэтому и решили объявить именно 10.06.20❤️“, - написала Екатерина.

В аккаунте молодой жены украинского певца можно увидеть несколько снимки из свадебной фотосессии и кадры, сделанные возле ЗАГСа.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Скриншот

Напомним, ранее Екатерина Репяхова удивила заявлением о пластике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь