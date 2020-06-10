Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой

Певец и его возлюбленная тайно поженились в конце мая.

Украинский исполнитель Виктор Павлик и его возлюбленная и концертный директор Екатерина Репяхова тайно расписались. Об этом сообщила сама новоиспеченная жена артиста.

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Так, на своей странице в Инстаграм Екатерина рассекретила, что Виктор официально стал ее мужем 29 мая. Однако, влюбленные договорились публично рассказать о радостном событии спустя 12 дней, 10 июня. Этот день пара выбрала не случайно. Именно на эту дату Репяхова и Павлик планировали роскошную свадьбу в Днепре. Но из-за карантина торжество пришлось перенести.

“29 мая мы стали мужем и женой. Вот уже, как 12 дней❤️ Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоём, поэтому и решили объявить именно 10.06.20❤️“, - написала Екатерина.

В аккаунте молодой жены украинского певца можно увидеть несколько снимки из свадебной фотосессии и кадры, сделанные возле ЗАГСа.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились Скриншот

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились Скриншот

Напомним, ранее Екатерина Репяхова удивила заявлением о пластике.

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