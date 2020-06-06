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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова могли тайно расписаться

Комментариев: 1
Невеста певца сама подогрела слухи об этом.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова могли тайно расписаться
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова могли тайно расписаться
instagram.com/repyahovakate

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Несмотря на то, что Виктор Павлик и его невеста перенесли свадьбу, влюбленные могли тайно расписаться. По крайней мере так думают поклонники пары. 

Все из-за того, что Екатерина Репяхова заявила в Инстаграм, что Виктор ей муж. Она резко отреагировала на упреки подписчиков в ее сторону в том, что она называет мужчину по имени и отчеству — Виктор Франкович.

Меня задолбали люди, которых не устраивает, как я называю своего мужа. Люди, это мой муж! И я буду называть его так, как мне нравится, - написала девушка.

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Вскоре после этого она опубликовала еще одну сториз, где продублировала публикацию своей подруги, которая высмеивает то, что СМИ называют Екатерину любовницей артиста. 

Какая еще любовница у Виктора Франковича? У него есть красивая молодая жена, - говорится в подписи.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова должны были сыграть свадьбу 10 июня в Днепре, откуда родом девушка. Но из-за карантина пара решила перенести празднование на середину августа.

Ранее молодая невеста Виктора Павлика показала любимое фото с избранником.

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Теги: Екатерина Репяхова, Виктор Павлик, свадьба
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  06.06.2020, 11:19
Оценка:  0
pусский
Фу, блять! Катька-жопанос и старый пердун Павлик вроде Гитлера с Евой Браун, которые не могли сделать нормальный секс без того, чтобы Браун на него не поссала, а Гитлер не обосрался от возбуждения! Прочитайте, как они закончили жизнь...
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