Екатерина Репяхова написала о своем настроении и добавила новое фото.

"О разнице в возрасте": Невеста Павлика призналась, как мама реагирует на ее выбор instagram.com/repyahovakate

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Невеста украинского исполнителя Виктора Павлика, которая почти на 30 лет младше его, призналась, как мама реагирует на такой ее выбор. Об этом Екатерина Репяхова написала в Инстаграм, добавив трогательное фото с женихом.

Так, Екатерина отметила, что мама всегда ее понимала и поддерживала, не заставляя дочь чувствовать себя "белой вороной". Тем же девушкам, которые не нашли понимания в лице близких, Катя дола несколько советов, как не потерять себя и сберечь личное счастье.

О разнице в возрасте



Не могу передать, как мне приятно, когда пишут девушки, у которых также большая разница в возрасте с их половинками и что они счастливы. ⠀

Моя история заставляет поверить в то, что в этом мире возможно все. (Ого, звучит круто! Можно менять текст в шапке профиля😅). ⠀



Мне повезло, моя мама всегда меня понимала, поддерживала и я никогда не думала о том, как ей все это рассказать и преподнести по мягче.

Б-г меня наградил самой лучшей мамой в мире.

Но не всем так повезло, жизнь сложная штука, напичканная стереотипами. Многие предпочитают быть в толпе скрывая свои истинные чувства, боясь столкнутся с непониманием, но помните, нам не скрыться от самих себя.

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🌸Слушайте своё сердце

🌸Будьте индивидуальны

🌸Берегите СВОЮ историю



А социум всегда будет заставлять мыслить по шаблону, - написала Катя.

"О разнице в возрасте": Невеста Павлика призналась, как мама реагирует на ее выбор instagram.com/repyahovakate

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Чуть раньше Екатерина Репяхова поделилась новым фото, позируя без макияжа, в темных очках. В подписи девушка отметила, что в карантин стоит сосредоточиться на чем-то приятном:

Весенне селфи без смысловой нагрузки.

А вообще, главное в нашей ситуации, уметь находить позитив во всем🌸❤️, - написала Репяхова.

"О разнице в возрасте": Невеста Павлика призналась, как мама реагирует на ее выбор instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова показала, как ходит в магазин с Виктором Павликом.

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