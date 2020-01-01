Екатерина Репяхова засняла Виктора Павлика, который в черной маске выкладывал на кассе продукты.

Как черный ниндзя: Невеста Павлика показала, как и за чем они ходят в магазин instagram.com/repyahovakate

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Невеста украинского исполнителя Виктора Павлика, которая моложе его почти на 30 лет, показала жениха в продуктовом магазине в карантин. В Инста-сториз Екатерина Репяхова выставила видео, на котором Павлик, одетый в черные брюки, темную кожаную куртку и маску в тон, выгружает из тележки продукты на ленту кассы.

В кадре можно увидеть, чем именно запасается пара в карантин: в их тележке находится несколько пачек семечек, хлеб и торт “Наполеон“, а также пару пакетов с куриным мясом.

Как черный ниндзя: Невеста Павлика показала, как и за чем они ходят в магазин instagram.com/repyahovakate

Как черный ниндзя: Невеста Павлика показала, как и за чем они ходят в магазин instagram.com/repyahovakate

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Кроме того, что Виктор Павлик сам послушно соблюдает правила карантина и ходит за покупками в маске, его невеста также предлагает в своем Инстаграм защитные маски с цитатой из песни артиста для подписчиков. Екатерина снялась в маске с надписью “Ні обіцянок ні пробачень“ и отметила, что купить ее можно за 200 грн.

Как черный ниндзя: Невеста Павлика показала, как и за чем они ходят в магазин instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова снялась в свадебном платье.

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