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"Самые родные": Молодая жена Виктора Павлика показала свою маму

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Екатерина Репяхова отпраздновала 26 день рождения, на который собрала самых близких .

"Самые родные": Молодая жена Виктора Павлика показала свою маму
instagram.com/repyahovakate

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Возлюбленная украинского певца Виктора Павлика, которая недавно официально стала его женой, Екатерина Репяхова показала свою маму. На днях девушка отпраздновала 26-летие - и выставила в Инстаграм фото, на которых позирует с мамой и мужем.

Виктор Павлик появился на снимке в темных брюках и белой тенниске, а мама Кати - в светлом блузоне, темно-синих брюках и кофте в тон. Сама же именинница стоит в кадре между ними - она одета в зеленое платье с белыми цветами и белый жакет.

В этом году мне хотелось провести день рождения с моими самыми близкими людьми. Мама и муж - это люди без которых не обходиться ни один мой день. Моя жизнь для них и ради них 💚, - подписала публикацию Репяхова.

"Самые родные": Молодая жена Виктора Павлика показала свою маму
instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Катя показала в Инста-сториз, как они втроем с супругом и мамой завтракают в киевском кафе.

"Самые родные": Молодая жена Виктора Павлика показала свою маму
instagram.com/repyahovakate

"Самые родные": Молодая жена Виктора Павлика показала свою маму
instagram.com/repyahovakate

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Чуть раньше жена Павлика разместила в Инстаграм пост о своем 26-летии:

26❤️
Жизнь, спасибо за все! Ты невероятная! У меня есть все, чтобы быть счастливой. Я постараюсь и дальше жить по максимуму и делать этот мир лучше🙏🏻💕, - написала Репяхова.

"Самые родные": Молодая жена Виктора Павлика показала свою маму
instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова рассекретила доход семьи. 

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, родители звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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гость  (аноним)  15.06.2020, 11:35
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Катя - жопанос!
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